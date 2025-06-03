Ο καπνός από φωτιές στον Καναδά εξαπλώνεται στις μεσοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ

Ο καπνός από τις δασικές πυρκαγιές που μαίνονται σε τρεις επαρχίες του Καναδά εξαπλώνεται στις μεσοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ, ξυπνώντας μνήμες από τη σοβαρή ρύπανση που επεκτάθηκε νότια από τον Καναδά πριν από δύο χρόνια, κατά τη διάρκεια της χειρότερης στα χρονικά περιόδου πυρκαγιών που έζησε αυτή η χώρα.

Η ρύπανση από τα αιωρούμενα σωματίδια, που προκαλείται από τον καπνό, μετακινείται ήδη προς τη Μινεσότα και τις γειτονικές πολιτείες.

Αναμένεται να φθάσει στη Νέα Υόρκη και σε άλλες πόλεις των ανατολικών ακτών τις επόμενες ημέρες, θέτοντας σε υγειονομικό κίνδυνο δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν σε αυτές τις περιοχές.

«Τα αερομεταφερόμενα αιωρούμενα σωματίδια αποτελούν τον σοβαρότερο περιβαλλοντικό, υγειονομικό κίνδυνο που γνωρίζουμε», δήλωσε ο Νταγκ Μπρουτζ, ένας ερευνητής δημόσιας υγείας στην Ιατρική Σχολή του πανεπιστημίου του Κονέτικατ. «Προκαλεί καρδιαγγειακές, αναπνευστικές και νευρολογικές βλάβες και αυτά τα σύννεφα καπνού βρίσκονται σε πολύ υψηλά επίπεδα σε σύγκριση με όσα συνήθως εκτιθέμεθα στις ΗΠΑ».

Δασικές πυρκαγιές σαρώνουν τον Καναδά από τις αρχές Μαΐου, αναγκάζοντας χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και διαταράσσοντας την παραγωγή αργού πετρελαίου στη χώρα. Έως χθες, υπήρχαν περισσότερες από 200 ενεργές εστίες, οι 106 εξ αυτών έκαιγαν ανεξέλεγκτα, σύμφωνα με το καναδικό Κέντρο Δασικών Πυρκαγιών.

Μέχρι στιγμής, 19 εκατομμύρια στρέμματα έχουν μετατραπεί σε στάχτη, κυρίως στις επαρχίες Αλμπέρτα, Σασκάτσουαν και Μανιτόμπα.

Ένα από τα χειρότερα σημεία στις ΗΠΑ αναφορικά με την ποιότητα του αέρα σήμερα το πρωί, λόγω των πυρκαγιών, ήταν το Έλι, στη Μινεσότα, κοντά στα σύνορα με τη Μανιτόμπα. Καταγράφθηκαν «επικίνδυνα» όρια ποιότητας αέρα (336 στον σχετικό δείκτη), σύμφωνα με το IQAir, έναν ιστότοπο που παρακολουθεί την ποιότητα αέρα παγκοσμίως.

Μια μέτρηση ποιότητας αέρα κάτω των 50 θεωρείται «καλή» και οι μετρήσεις μεταξύ 100-300 είναι «ανθυγιεινές» έως «πολύ ανθυγιεινές», ενώ οι υψηλότερες κρίνονται «επικίνδυνες», σύμφωνα με τον ιστότοπο.

Στο Ντουλούθ της Μινεσότα, η μέτρηση ήταν στο 309 νωρίς το μεσημέρι σήμερα, ενώ στο Φλιν Φλον της Μανιτόμπα, σε απόσταση περίπου 1.300 χλμ βόρεια και ένα από τα σημεία όπου οι πυρκαγιές μαίνονται, ο δείκτης ανερχόταν σε 359.

Τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και οι άνθρωποι με χρόνια καρδιοαγγειακά νοσήματα, πνευμονολογικές και άλλες παθήσεις είναι οι πιο ευάλωτοι στις επιπτώσεις του καπνού, σύμφωνα με τον ερευνητή.

«Ο κίνδυνος νοσηλείας και θανάτου είναι χαμηλός σε ανθρώπους που είναι υγιείς και σε νεαρή ηλικία», επισήμανε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

