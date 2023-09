Ελβετία: Δεκάδες χιλιάδες στους δρόμους τηςΒέρνης- Διαδήλωση υπέρ της προστασίας του κλίματος Περιβάλλον 20:01, 30.09.2023 linkedin

Τέτοιες μεγάλες σε όγκο διαδηλώσεις είναι σπάνιες στην Ελβετία και καταδεικνύουν μια αυξανόμενη απογοήτευση των πολιτών για τον ρυθμό λήψης πολιτικών αποφάσεων για την καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη.