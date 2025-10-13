Έξυπνοι τρόποι για να μειώσετε το κόστος θέρμανσης έως και 35%

του Άκη Τσούφη

Δεν είναι όλα τα σπίτια «εξοπλισμένα» με τις μονώσεις και τα κουφώματα τελευταίας τεχνολογίας. Ούτε είναι πάντοτε δυνατό (κυρίως για οικονομικούς λόγους) για ένα νοικοκυριό να επιλέξει το φθηνότερο μέσο θέρμανσης.



Είναι όμως δυνατό με την εφαρμογή έξυπνων τρόπων που δίνουν οι ειδικοί της αγοράς να μειωθεί το κόστος θέρμανσης ακόμη και 35% - εφόσον υπάρξει σωρευτική εφαρμογή τους – το οποίο είναι μεγάλη ανάσα για ένα νοικοκυριό, καθώς διανύουμε μια περίοδο που τον πληθωρισμό …έχουν πάρει από το χέρι κυρίως η ενέργεια και τα ενοίκια.



ΡΟΛΑ ΑΝΟΙΧΤΑ

Στα παράθυρα με νοτιοανατολικό ή νοτιοδυτικό προσανατολισμό είναι καλό λίγο πριν φύγουμε για τη δουλειά μας να ανοίξουμε τα ρολά, τις κουρτίνες και τα παντζούρια ώστε να μπαίνει ο ήλιος. Μια τόσο απλή κίνηση μπορεί σύμφωνα με τους ειδικούς να οδηγήσει σε εξοικονόμηση ενέργειας 15-18%.



Για να λειτουργήσει βέβαια πρέπει να είμαστε σε θέση να κλείσουμε αντίστοιχα τα παντζούρια με τη δύση του ήλιου ώστε να μην φύγει η θέρμανση.



ΧΑΡΑΜΑΔΕΣ/ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ

Όπου υπάρχει άνοιγμα – λ.χ. το κάτω μέρος της πόρτας – το οποίο δεν επιθυμούμε να λειτουργεί ως εξαερισμός, το καλύπτουμε με κάποιο αεροστόπ.



ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ

Το πώς λειτουργούμε το καλοριφέρ είναι κομβικό. Το πιο συνηθισμένο λάθος είναι να το κλείνουμε όταν φεύγουμε από το σπίτι – ακόμη κι αν είναι για 10’-15’ – και να το ξανανοίγουμε όταν επιστρέφουμε.



Είναι φως φανάρι ότι αν θεωρήσουμε ως επιθυμητή θερμοκρασία του σπιτιού τους 20 βαθμούς – αυτό συμβουλεύουν οι ειδικοί γιατί για κάθε βαθμό πάνω από τους 20, η κατανάλωση του καυσίμου αυξάνεται 8-10% – χρειάζεται λιγότερη ενέργεια για να φτάσεις στους 20 βαθμούς ας πούμε από τους 16 που έχεις ρυθμίσει το θερμοστάτη (εφόσον υπάρχει) κατά την απουσία σου, από το όριο που θα έχει υποχωρήσει η θερμοκρασία αν έχεις κλείσει τα καλοριφέρ.



Επίσης, οφθαλμοφανές ότι ο χώρος θερμαίνεται και πολύ πιο γρήγορα. Για βέλτιστα αποτελέσματα χρειάζεται η εξαέρωση των καλοριφέρ μια φορά το χρόνο.



Ταυτόχρονα με τη λειτουργία του καλοριφέρ υπάρχουν 2 ακόμη τεχνάσματα που μπορούν να αυξήσουν την αίσθηση της θερμότητας μέσα στο χώρο.

Το πρώτο είναι η λειτουργία ενός ανεμιστήρα οροφής. Η φυσική μας λέει ότι ο θερμός αέρας έχει την τάση να ανεβαίνει ψηλά οπότε ένας ανεμιστήρας θα τον σπρώχνει και θα τον κρατάει στην επιφάνεια. Αν δε υπάρχει και air condition το οποίο μπορεί να τεθεί σε λειτουργία για 20 περίπου λεπτά – πριν ανάψουμε τα καλοριφέρ - στην ένδειξη dry ώστε να απορροφήσει την υγρασία τότε η αίσθηση θα είναι ακόμη μεγαλύτερη, ίσως και 3-4 βαθμούς ψηλότερα από το επίπεδο που έχει τεθεί ο θερμοστάτης. Αν δεν υπάρχει air condition, την «βρώμικη» δουλειά μπορούν να κάνουν και οι αφυγραντήρες.



Πίσω από κάθε σώμα καλοριφέρ οι ειδικοί συμβουλεύουν την τοποθέτηση ενός φύλλου αλουμινίου. Το αλουμίνιο είναι θερμοανακλαστικό και δεν αφήνει τους τοίχους να απορροφήσουν την θερμότητα αλλά την επιστρέφουν στο χώρο.

Μπροστά από τα σώματα δε, καλό είναι να μην υπάρχει τίποτε που ( κουρτίνες, έπιπλα κτλ.) που να εμποδίζει την εκλυόμενη θερμότητα.



ΧΑΛΙΑ

Ειδικά στα ξύλινα πατώματα, η τοποθέτηση χαλιών λειτουργεί ως μονωτικό για να εμποδίζουν την απορρόφηση της θερμότητας.



