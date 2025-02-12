Παραλίγο τραγωδία σε δημοτικό σχολείο στην Εύβοια, όταν έσκασε σωλήνας καλοριφέρ την ώρα του μαθήματος χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κάποιος μαθητής ή εκπαιδευτικός.
Το περιστατικό συνέβη στο Δημοτικό Σχολείο Μονοδρίου, στο Αλιβέρι της Εύβοιας, όταν εξερράγη σωλήνας καλοριφέρ την ώρα του μαθήματος.
Ευτυχώς από την έκρηξη δεν τραυματίστηκε κάποιος μαθητής ή δάσκαλος.
Βίντεο από το συμβάν ανέβασε στο Facebook ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (Δ.Ο.Ε.), Σπύρος Μαρίνης.
Όπως γράφει ο κ. Μαρίνης, μια μέρα πριν, ο Δήμος Κύμης Αλιβερίου είχε πραγματοποιήσει εργασίες σε τμήμα του σωλήνα που εξερράγη, όπως γράφει στην ανάρτησή του.
