Παραλίγο τραγωδία σε δημοτικό σχολείο στην Εύβοια, όταν έσκασε σωλήνας καλοριφέρ την ώρα του μαθήματος χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κάποιος μαθητής ή εκπαιδευτικός.

Το περιστατικό συνέβη στο Δημοτικό Σχολείο Μονοδρίου, στο Αλιβέρι της Εύβοιας, όταν εξερράγη σωλήνας καλοριφέρ την ώρα του μαθήματος.

Ευτυχώς από την έκρηξη δεν τραυματίστηκε κάποιος μαθητής ή δάσκαλος.

Βίντεο από το συμβάν ανέβασε στο Facebook ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (Δ.Ο.Ε.), Σπύρος Μαρίνης.

Όπως γράφει ο κ. Μαρίνης, μια μέρα πριν, ο Δήμος Κύμης Αλιβερίου είχε πραγματοποιήσει εργασίες σε τμήμα του σωλήνα που εξερράγη, όπως γράφει στην ανάρτησή του.

Πηγή: skai.gr

