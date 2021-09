Ένα απίστευτο και πρωτόγνωρο περιστατικό συνέβη στη Μαλαισία.

Συγκεκριμένα μια άγρια μαϊμού φέρεται να απήγαγε ένα σκυλάκι δύο εβδομάδων από την μητέρα του και να το είχε στην κατοχή της για τρεις μέρες, μέχρι να καταφέρουν να την εγκλωβίσουν και να το επιστρέψουν στην οικογένειά του!

Watch: A monkey kidnapped a puppy in Malaysia and it took people three days to figure out how to rescue the poor dog https://t.co/N89AC5vyxy

Όπως είπαν οι ντόπιοι, «το κουτάβι βρισκόταν σε κακή κατάσταση αφού δεν είχε φάει όλο αυτό τον καιρό, όμως ο... απαγωγέας δεν φάνηκε να θέλει να του κάνει κακό». Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ερώτηση γιατί η μαϊμού έκανε κάτι τέτοιο.

Πολλοί είπαν ότι ίσως πίστεψε ότι θα μπορούσε να το έχει ως μωρό της, ενώ άλλοι το αποδίδουν απλά στην κλεπτομανία που έχουν αυτά τα ζώα. Όπως και να έχει, το σκυλάκι ήδη υιοθετήθηκε και η μαϊμού επέστρεψε στην ζούγκλα.

This is the jaw-dropping moment a puppy was rescued after being kidnapped and held hostage for three days by a wild monkey in Malaysia. https://t.co/WyT6sxIHLm pic.twitter.com/MvumlNuMzE