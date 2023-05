«Devil Bird»: Ένα παράξενο πουλί εμφανίστηκε στη Νέα Υόρκη

Ένα παράξενο πουλί κάθεται στα κλαδιά των δέντρων στη λίμνη Prospect Park στη Νέα Υόρκη τις τελευταίες εβδομάδες. Το τελευταίο διάστημα, πλήθος πτηνόφιλων επισκέφθηκαν το Prospect Park, ελπίζοντας να δουν το πουλί από κοντά.

Το ανίνγκα (anhingas), ένα μεγάλο υδρόβιο πουλί, έχει προστεθεί σε μια σειρά άλλων πτηνών που έχουν μεταναστεύσει βορειότερα. Το όνομα του πουλιού προέρχεται από τη γλώσσα των ινδιάνων Τούπι της Βραζιλίας και σημαίνει «διαβολικό πουλί». Σύμφωνα με το Εργαστήριο Ορνιθολογίας του Κορνέλ, το συγκεκριμένο πουλί εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη Νέα Υόρκη μετά το 1992.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η ασυνήθιστη μετακίνηση του στην Νέα Υόρκη οφείλεται -εν μέρει- στην κλιματική αλλαγή. «Αυτό που βλέπουμε είναι πιθανότατα μετακίνηση πληθυσμού λόγω κλίματος», δήλωσε ο Άντριου Φάνσγουορθ, ερευνητής στο εργαστήριο Cornell. Παρατηρητές πουλιών έχουν παρατηρήσει και άλλους ασυνήθιστους φτερωτούς επισκέπτες στο Prospect Park τους τελευταίους μήνες.

The anhinga “is a strong flier and quite a migrant, so it’s not necessarily a surprise” to see the bird turn up around New York, one ornithologist said https://t.co/hGNoJ1Ip4r