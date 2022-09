Δεκάδες φάλαινες ξεβράστηκαν και ψυχορραγούν σε ακτή της Τασμανίας- Βίντεο

Περίπου 230 φάλαινες πιλότοι εντοπίστηκαν να έχουν εξοκείλει στις δυτικές ακτές της Τασμανίας, στην Αυστραλία, με αξιωματούχους να δηλώνουν ότι δυστυχώς μόνο οι μισές φαίνεται να είναι ακόμη ζωντανές.

«Μια ομάδα περίπου 230 κητών εξόκειλε κοντά στο λιμάνι Μάκαρι», δήλωσε ο υπουργός Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της πολιτείας της Τασμανίας. «Φαίνεται ότι περίπου τα μισά ζώα είναι ζωντανά», πρόσθεσε.

Εικόνες που τραβήχθηκαν από αέρος δείχνουν μια θλιβερή κατάσταση: δεκάδες φάλαινες κείτονται κατά μήκος μιας τεράστιας παραλίας ενώ μερικές τις παρασύρουν τα κύματα.

Warning: distressing footage. Hundreds of pilot whales have stranded on Ocean Beach near Strahan, on Tasmania’s west coast. Video credit: Sam Gerrity. Story from @readfearn and me here: https://t.co/Pe5SLC9bnG pic.twitter.com/hbweimwx0m