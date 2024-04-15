Αυγενάκης: Η υγεία θαλασσών και ωκεανών είναι συνολική υγεία στον πλανήτη

Υποχρέωση όλων μας να διατηρήσουμε την οικολογική ισορροπία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, υπογράμμισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης, κατά την ομιλία του στην πρώτη ημέρα των παράλληλων εκδηλώσεων του 9ου «Our Ocean Conference 2024».

Ο αρμόδιος υπουργός αναφέρθηκε στο «Αμοργόραμα», ένα πρόγραμμα στο οποίο οι αλιείς της Αμοργού έχουν συμφωνήσει να διακόπτουν τις αλιευτικές δραστηριότητες τους κατά τους αναπαραγωγικούς μήνες των ψαριών, με τον κ. Αυγενάκη να τονίζει «είναι ένα τέλειο παράδειγμα της ελληνικής αγροτικής οικονομίας που χτίζει μέρα με τη μέρα η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, αναφέρθηκε στην επιστημονική μελέτη που εκπόνησε το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς «Blue Marine Foundation» και «Cyclades Preservation Fund», μέσω της οποίας αξιολογούνται οι υπάρχουσες συνθήκες στα τοπικά θαλάσσια οικοσυστήματα, καθώς και οι περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες που θα είχε η περαιτέρω επέκταση του έργου «Αμοργόραμα» σε ολόκληρο το νησί.

Ο ρόλος του ΥΠΑΑΤ είναι διττός, όπως δήλωσε ο υπουργός, συμπληρώνοντας: «Αφενός έχουμε χρέος να διασφαλίσουμε, αλλά και να κάνουμε γνωστή την μακροχρόνια αλιευτική πολιτιστική κληρονομία, αφετέρου να αναδείξουμε τους υδάτινους πόρους σε έναν εκ των βασικών πυλώνων της ελληνικής οικονομίας, ελκυστικό προς τους νέους, ανθεκτικό στις σύγχρονες προκλήσεις, πεδίο σύγχρονων προοπτικών και ευκαιριών για δημιουργία και προκοπή».

Τέλος, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο κ. Αυγενάκης τόνισε ότι «βρισκόμαστε εδώ σήμερα ώστε να αποδείξουμε πως η "Βιώσιμη Αλιεία" στην Ελλάδα μπορεί να γίνει πράξη, πως οι ψαράδες μας με σεβασμό στο περιβάλλον και στη βιοποικιλότητα μπορούν να απογειώσουν τις ευκαιρίες για ευημερία και βιωσιμότητα, πως οι γαλάζιοι ορίζοντες μέσω των συμπράξεων και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μπορούν να εξασφαλίσουν ασφάλεια, ευημερία και προκοπή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

