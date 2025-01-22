Ένα βίντεο στο Tik Tok που δημοσίευσε η Ζόζεφιν αποδεικνύει σαφέστατα πως η σχέση της με τον Νίνο δεν τελείωσε με τον καλύτερο τρόπο, καθώς του πετά «καρφιά», δίχως βέβαια να τον κατονομάζει.

Όλα ξεκίνησαν όταν πριν από λίγες ημέρες έγινε «viral» ένα βίντεο του Νίνο στην πλατφόρμα, στο οποίο ο ίδιος έλεγε επαναλαμβανόμενα με έναν ιδιαίτερο ρυθμό «όλα πηγαίνουν καλύτερα». Όπως εξήγησε στα σχόλια του βίντεο, αυτό είναι το πρώτο πράγμα που κάνει όταν ξυπνάει. «Για να βάλω μια τάξη, με το που ξυπνάω, ευγνωμονώ και λέω τα καλύτερα. Απλό. Και μετά πίνω καφέ», έγραψε ο Νίνο σε κάποιο σχόλιο.

Ο ίδιος αντέδρασε με χιούμορ και σε κάποια σχόλια των θαυμαστών του, τα οποία τον «τρολάρουν». «Εγώ όταν κάνω δίαιτα και μόλις έφαγα πιτόγυρο», ήταν ένα από εκείνα που τον έκαναν να γελάσει.

Τα «καρφιά» της Ζόζεφιν

Ωστόσο, την ίδια μέρα και η Ζόζεφιν «ανέβασε» ένα βίντεο χρησιμοποιώντας ως ήχο το επαναλαμβανόμενο «όλα πηγαίνουν καλύτερα» του Νίνο, όσο η ίδια ετοιμαζόταν. Ωστόσο, αυτό που τράβηξε τα βλέμματα ήταν το σχόλιο που έγραψε πάνω στο βίντεο: «Πήγα εγώ σε ψυχολόγο, ενώ τελικά αυτός έπρεπε να πάει», εκτοξεύοντας τα βέλη της σαφέστατα προς τον πρώην σύντροφό της, δίχως να τον κατονομάζει. Ο οριστικός χωρισμός του ζευγαριού ήρθε τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Πηγή: skai.gr

