Άννα Μαρία Βέλλη: Χαλαρές στιγμές με τον πατέρα της που αναρρώνει από εγκεφαλικό

Το 2024 δεν έφυγε καλά για την Άννα Μαρία Βέλλη καθώς όπως και η ίδια περιέγραψε στο 90' ο πατέρας της έπαθε εγκεφαλικό. Μετά από αυτό χρειάστηκε να περάσει από κέντρο αποκατάστασης όπου τον επισκέφτηκε και ανέβασε το πρώτο βίντεο στο ΤikTok μετά τη δημοσιοποίηση της περιπέτειας του πατέρα της.

Διαβάστε ακόμα : Οικονομάκου-Συνατσάκη: Η κοπή της πίτας το..."σκάνδαλο" και η αποκάλυψη που έρχεται

Ο κ. Βέλλης δήλωσε ότι είναι πολύ άσχημα 1,5 μήνα μετά το εγκεφαλικό αλλά σαφώς πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν αρχικά.

Η Άννα Μαρία αποφάσισε να χαλαρώσουν μαζί ακούγοντας 3 από τα 12 υποψήφια τραγούδια για την Eurovision της Evangelia, της Κλαυδίας και της Barbz. Ο πατέρας της διάλεξε την τρίτη όπως θα δείτε:

Αποχαιρετώντας το 2024, η Βέλλη είχε γράψει:

«Το 2024 ΔΕΝ ήταν το πιο εύκολο για μένα. Στο 90’ με βρήκε με τον πατέρα μου στο νοσοκομείο με εγκεφαλικό και τον γάτο μου με καρκίνο. Δεν ήταν εύκολο αλλά δεν ήταν κακό.

Γιατί είχα τους φίλους μου (και άλλους που δν έχω σε φωτό απλά επειδή έτυχε), τα γατιά μου, τα ταξίδια μου. Και γέλασα και έκλαψα και θύμωσα και αδιαφόρησα και αισθάνθηκα πολλη και αισθάνθηκα λίγη και όλα καλά!».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.