Χωριστούς δρόμους φαίνεται πως έχουν πάρει Λεωνίδας Κουτσόπουλος και Χρύσα Μιχαλοπούλου. Τον χωρισμό του πρώην πλέον ζευγαριού επιβεβαίωσε η ηθοποιός σε συνέντευξη που παραχώρησε στο podcast της Ναταλίας Αργυράκη.

«Ψάχνω την αγάπη παντού. Το να αποσυνδέεσαι (από μία σχέση) σε κάνει να αποσυνδέεσαι γενικά κι από τη ζωή. Όταν χωρίζεις, χωρίζεις γενικά. Μετά σου παίρνει πολύ καιρό για να ξανανιώσεις πράγματα. Θέλει πολλή δουλειά. Είναι και δύσκολο να αγαπήσεις τώρα πια», ανέφερε η Χρύσα Μιχαλοπούλου.

«Είμαι πολύ χαρούμενη, τώρα όλα είναι πολύ ωραία. Έχω και πέντε φίλες δεκαπέντε χρόνια. Η αγάπη που παίρνεις από τις φίλες δεν συγκρίνεται με τίποτα. Μετά ποιος να σου πει και τι;... Οι άνδρες τρελαίνονται που ξέρουν ότι έχω παιδί. Δεν το ‘χω ξαναζήσει αυτό», παραδέχεται σε άλλο σημείο η ηθοποιός.

«Κατ’ αρχάς έρχεται κόσμος και μου μιλάει, που ξέρουν ότι έχω παιδί, και μου λένε: εγώ με τα παιδιά είμαι τέλειος, είμαι φανταστικός μπαμπάς. Δεν ξέρω πια. Δεν με νοιάζουν αυτοί που θα έλεγαν ότι είναι αποθαρρυντικό στοιχείο (σ.σ. ότι έχει παιδί), αλλά δεν με νοιάζει αυτό το κομμάτι, δεν είμαι καθόλου εκεί. Νομίζω ότι είμαι η γυναίκα μόνη δεν ψάχνει», συνεχίζει η Χρύσα Μιχαλοπούλου.

«Εγώ δεν νομίζω ότι μπορώ να ξαναγαπήσω. Ακούγεται πολύ μαύρο και περίεργο αυτό που λέω. Έχω αγαπήσει και έχω πονέσει πολύ. Έχει κλείσει το κεφάλαιο για τα επόμενα χρόνια τουλάχιστον. Άμα δούμε κανένα πυροτέχνημα, θα σου πω αλλά πολύ δύσκολα. Το για ‘’πάντα’’ υπήρχε παλιά. Τώρα μια σχέση δεν πιστεύω πως μπορεί να κρατήσει για πάνω από 5-10 χρόνια. Το πιστεύω βαθιά, δεν γίνεται. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.

Αλλά το «για πάντα» δεν σημαίνει ότι πρέπει να είσαι με τον άλλο. Είσαι με έναν άνθρωπο, χωρίζεις αλλά αυτό κρατάει. Είναι προτιμότερο να χωρίσεις όταν είσαι ερωτευμένος και αγαπάς κάποιον, παρά όταν φύγουν όλα αυτά. Μετά δεν θα θες να τον ξαναδείς…», είπε, μεταξύ άλλων, η Χρύσα Μιχαλοπούλου.

