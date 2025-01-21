Η Δανάη Μπάρκα παραδέχεται ότι έχει «φάει» κέρατο και το έχει συγχωρήσει!

Φωτιές άναψε ο Νίκος Κουρής με τις δηλώσεις του περί απιστίας και συγκεκριμένα αυτό που είπε ότι «αν κάποιος είναι τίμιος και αγαπάει τον άνθρωπό του μπορεί να συγχωρήσει την απιστία» και πως η σχέση μετά από αυτό μπορεί να είναι ακόμα πιο γερή.

Το θέμα συζητήθηκε στο Πάμε Δανάη. H Mαρία Ένεζλη δεν μπορούσε να κατανοήσει τη λογική σε αυτή τη φράση καθώς μοιάζει σαν ο άπιστος να ζητάει και τα ρέστα.

Η Δανάη Μπάρκα από την άλλη ήταν πιο διαλλακτική. «Παίζει ρόλο πόσον καιρό είσαι με έναν άνθρωπο, την ηλικία σου. Κάθε απιστία έχει εντελώς διαφορετικό χρώμα από πίσω».

«Η σχέση πώς κερδίζει; Από τις εμπειρίες που φέρνεις;» διερωτήθηκε ο Γιώργος Κρικοριάν.

«Από την ειλικρίνεια, αν πάρουμε δεδομένο ότι δεν ζητάς συγχώρηση για να το επαναλάβεις. Αυτός που συγχωρεί δεν είναι κατώτερος, είναι ανώτερος» απάντησε η Δανάη.

«Έχουμε φάει κέρατο και το έχω συγχωρέσει καρδούλα μου!» είπε στον Βαγγέλη Χαρισόπουλο που την τσίγκλισε.

