Βγαίνει σε δημοπρασία το αγαπημένο πουλόβερ της Νταϊάνα - Μπορεί να πωληθεί πάνω από 80.000 δολάρια

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα αγαπούσε τα πουλόβερ και διέθετε πολλά από αυτά στη συλλογή της, ένα όμως ήταν αυτό που ξεχώριζε. Πρόκειται για το εμβληματικό πουλόβερ «black sheep», το οποίο πρόκειται να δημοπρατηθεί από τον οίκο Sotheby's αυτό το φθινόπωρο, φορέθηκε για πρώτη φορά από τη Lady Di σε έναν αγώνα πόλο στον οποίο συμμετείχε ο αρραβωνιαστικός της πρίγκιπας της Ουαλίας Κάρολος, τον Ιούνιο του 1981. Το κόκκινο πουλόβερ είναι κυρίως καλυμμένο με ένα μοτίβο από λευκά πρόβατα, αλλά υπάρχει ένα μοναχικό μαύρο πρόβατο στο μπροστινό μέρος που προκάλεσε εικασίες για ένα πιθανό κρυφό μήνυμα.

Το πλεκτό ήταν ένα από τα πρώτα κομμάτια που σχεδίασαν η Sally Muir και η Joanna Osborne για την Warm & Wonderful. Μετά την πρώτη έξοδο της Lady Di με το πουλόβερ, η μάρκα έγινε παγκοσμίως γνωστή και προσέλκυσε άλλα μεγάλα ονόματα όπως ο Άντι Γουόρχολ και ο Ντέιβιντ Μπόουι.

Λίγες εβδομάδες αφότου η πριγκίπισσα φόρεσε το πλεκτό, οι δημιουργοί του έλαβαν μια επίσημη επιστολή από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ που έλεγε ότι η Νταϊάνα είχε καταστρέψει το «πολύ αγαπημένο της πουλόβερ με τα πρόβατα» και χρειαζόταν είτε να επιδιορθωθεί είτε να γίνει αντικατάσταση. Το δίδυμο έπλεξε ένα νέο για την αείμνηστη πριγκίπισσα και το πρωτότυπο ήταν εξαφανισμένο για δεκαετίες.

