Τι θα κάνετε σήμερα: Προτάσεις για θέατρο και συναυλίες που μπορείτε να απολαύσετε στην Αθήνα

Παρακάτω θα βρείτε τις δικές μας προτάσεις για θέατρο και συναυλίες που μπορείτε να απολαύσετε στην Αθήνα, σήμερα Τετάρτη 28 Ιουνίου

Το Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας, του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ σε σκηνοθεσία του Έκτορα Λυγίζου στο ΚΠΙΣΝ

Οι Παραβάσεις, η σειρά δραματοποιημένων αναλογίων του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), βγαίνουν για πρώτη φορά στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Για πέντε παραστάσεις, στις 28, 29 και 30 Ιουνίου και στις 3 και 4 Ιουλίου, το πιο μαγικό έργο του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, το «Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας», παρουσιάζεται σε μια θεατρική ανάγνωση ειδικά διαμορφωμένη για τον Θόλο του ΚΠΙΣΝ. Ο Έκτορας Λυγίζος, ολοκληρώνοντας τη φετινή σειρά θεατρικών αναλογίων του ΚΠΙΣΝ, που έφερε τον γενικό τίτλο «Αγάπης Αγώνες», σκηνοθετεί ένα ensemble νέων ηθοποιών που, με απλά θεατρικά μέσα, μάς αφηγούνται τη σύνθετη ιστορία του πιο καλοκαιρινού θεατρικού ονείρου.

28,29 και 30/6 και 3, 4/7 στις 20:30

Γενική είσοδος 12€, μειωμένο 8€

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Λ. Συγγρού 364, Καλλιθέα

Release 2023: Amon Amarth και Kreator στην Πλατεία Νερού

Το Release Athens 2023 υποδέχεται δύο πολύ σπουδαία συγκροτήματα της metal σκηνής, τους Amon Amarth και τους Kreator στην Πλατεία Νερού. Οι αδιαμφισβήτητοι βασιλιάδες του Viking metal και το πιο συνεπές γκρουπ του thrash, αντίστοιχα, υπόσχονται την πιο σημαντική βραδιά του σκληρού ήχου για το φετινό καλοκαίρι. Το lineup συμπληρώνουν, οι extreme metal masters, Heaven Shall Burn και μια απ’τις κορυφαίες metalcore μπάντες σήμερα, οι Bleed From Within.

Τετάρτη 28/6, οι πόρτες ανοίγουν στις 17:30

Από 40€ μέσω viva.gr

Πλατεία Νερού, Λεωφ. Ποσειδώνος, Καλλιθέα

