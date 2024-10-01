Τούνη- Αλεξάνδρου: Τρελή ταλαιπωρία η επιστροφή από την Καππαδοκία. - Έφτασαν ξημερώματα

Η χθεσινή μέρα αποδείχτηκε πολύ δύσκολη για το ζευγάρι και τον πιτσιρίκο τους τον Πάρη. Η Ιωάννα Τούνη και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου πήραν πρωινό χθες το πρωί και στη συνέχεια έκαναν check out, φορτώνοντας τα πράγματά τους στο αυτοκίνητο που είχαν νοικιάσει, καθώς η πτήση τους ήταν το βράδυ από Καππαδοκία για Κωνσταντινούπολη και από εκεί για Αθήνα.

Έτσι πέρασαν όλη τους την ημέρα στην κυριολεξία στον δρόμο. Είχαν κανονίσει ένα τύπου σαφάρι με τζιπ στο σεληνικό αυτό τοπίο και κάνα δίωρο πριν πετάξουν, κατευθύνθηκαν στο τοπικό αεροδρόμιο. Κι αν θυμόμαστε καλά, μιλάμε για έναν αεροδιάδρομο με ένα κτίριο στη μέση του πουθενά, που μπαίνεις από τη μία και βγαίνεις από την άλλη -30 με 40 μέτρα δηλαδή-, που φυσικά δεν διαθέτει τίποτα.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.