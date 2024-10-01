Λογαριασμός
Η αποκάλυψη της Τσιμτσιλή για την υγεία του Νίκου Μουτσινά και το δικό του μήνυμα

Μια περιπέτεια με τη υγεία του πέρασε την περασμένη εβδομάδα ο παρουσιαστής

Ο Νίκος Μουτσινάς, όπως έγινε γνωστό την προηγούμενη εβδομάδα, χρειάστηκε να νοσηλευτεί μετά από ένα ξαφνικό πρόβλημα που αντιμετώπισε με την υγεία του. Πολλά γράφτηκαν για αυτό το θέμα και ακόμα περισσότερα ακούστηκαν για το αν τελικά θα γίνει ή όχι η προγραμματισμένη πρεμιέρα της νέας εκπομπής του στα μέσα Οκτωβρίου.

Σήμερα η Σταματίνα Τσιμτσιλή στο Happy Day, έκανε αρκετές αποκαλύψεις για εκείνον και το τι συνέβη αφού φυσικά πρώτα μίλησε μαζί του.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

