«Elton John Never Too Late»: Το τρέιλερ του ντοκιμαντέρ

Δόθηκε στη δημοσιότητα από το Disney+, το πρώτο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ για τον κορυφαίο τραγουδιστή Έλτον Τζον (Elton John) με τίτλο «Never Too Late».

Πριν από ένα μήνα έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο αποσπώντας θετικές κριτικές και σήμερα θα προβληθεί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης.

Το «Never Too Late» γεμάτο με αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, σπάνιο αρχειακό υλικό και ένα νέο τραγούδι, ακολουθεί τον Έλτον Τζον «να αναπολεί τη ζωή του και τις εκπληκτικές πρώτες μέρες της 50χρονης καριέρας του σε ένα συναισθηματικά φορτισμένο, ιδιαίτερο και ενθαρρυντικό ταξίδι. Καθώς ετοιμάζεται για την τελευταία του συναυλία στη Βόρεια Αμερική στο Dodger Stadium, ο σταρ ταξιδεύει πίσω στον χρόνο για να αφηγηθεί τα σκαμπανεβάσματα των πρώτων χρόνων και πώς ξεπέρασε τις αντιξοότητες, την κακοποίηση και τον εθισμό για να γίνει το είδωλο που είναι σήμερα» σύμφωνα με τη σύνοψη.

Τη σκηνοθεσία υπογράφουν ο υποψήφιος για Όσκαρ Ρ.Τζ. Κάτλερ (R.J. Cutler) και ο σύζυγος του 'Αγγλου τραγουδιστή Ντέιβιντ Φέρνις (David Furnish) ενώ παράλληλα μοιράζονται και την παραγωγή μαζί με τον Τρέβορ Σμιθ (Trevor Smith).

Το «Elton John: Never Too Late» θα κάνει το ντεμπούτο του σε περιορισμένες αίθουσες στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο στις 15 Νοεμβρίου πριν την πρεμιέρα του στο Disney+ στις 13 Δεκεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

