Τούνη -Αλεξάνδρου: Ερωτευμένοι στην Καππαδοκία ξύπνησαν αξημέρωτα για τα αερόστατα

Μια απίθανη εμπειρία έζησαν χθες τα ξημερώματα η Ιωάννα Τούνη και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στην Καππαδοκία. Σε αυτό το απίθανο σεληνιακό τοπίο με τους τόσο ιδιαίτερους βραχώδεις σχηματισμούς σε όποιο σημείο της περιοχής κι αν μένεις, λίγο πριν χαράξει, σε ξυπνάνε οι ορδές των αυτοκινήτων και των πούλμαν που μεταφέρουν τουρίστες από τα δεκάδες ξενοδοχεία προς τις περιοχές απ' όπου ξεκινούν την αργή τους πορεία στον ουρανό, πριν την ανατολή του ηλίου εκατοντάδες αερόστατα.

Είναι το απόλυτο must, αν βρεθείς στην Καππαδοκία, να το ζήσεις. Βέβαια, για να το ζήσεις πρέπει να σηκωθείς από τις 4 τα χαράματα καθώς 5 με 5 και τέταρτο επιβάλλεται να βρίσκεσαι έτοιμος στον χώρο που θα ετοιμάζεται το αερόσταστο για να μπεις, όταν δοθεί το σύνθημα και σιγά σιγά να ανυψωθείς στον ουρανό.

