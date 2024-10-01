Survivor: Έκτακτο συμβούλιο και αποχώρηση

Οι τόνοι μεταξύ των προσώπων της Κίτρινης ομάδας ανεβαίνουν με τη Γεωργία να βρίσκεται για ακόμα μία φορά στο προσκήνιο. Ποιοι δηλώνουν ανοιχτά ό,τι έχουν πρόβλημα στη συνεργασία και στη συμβίωση μαζί της;

Τα αγωνίσματα απαιτούν καλή επικοινωνία και συνεργασία. Θα μπορέσουν οι Τίγρεις να ξεπεράσουν τα προβλήματα και να πάρουν την πολυπόθητη νίκη ή οι Αετοί πάρουν τη ρεβάνς;

Ο Γιώργος Λιανός καλεί τις δύο ομάδες σε ένα Έκτακτο Συμβούλιο. Ποιος Survivor δήλωσε πως δεν αντέχει; Τι εξελίξεις θα φέρει η αποχώρησή του;

Πηγή: skai.gr

