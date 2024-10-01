Λογαριασμός
Survivor: Έκτακτο συμβούλιο και αποχώρηση

Απόψε στις 22.15 στον ΣΚΑΪ

Survivor

Οι τόνοι μεταξύ των προσώπων της Κίτρινης ομάδας ανεβαίνουν με τη Γεωργία να βρίσκεται για ακόμα μία φορά στο προσκήνιο. Ποιοι δηλώνουν ανοιχτά ό,τι έχουν πρόβλημα στη συνεργασία και στη συμβίωση μαζί της;

Τα αγωνίσματα απαιτούν καλή επικοινωνία και συνεργασία. Θα μπορέσουν οι Τίγρεις να ξεπεράσουν τα προβλήματα και να πάρουν την πολυπόθητη νίκη ή οι Αετοί πάρουν τη ρεβάνς; 

Survivor

Ο Γιώργος Λιανός καλεί τις δύο ομάδες σε ένα Έκτακτο Συμβούλιο. Ποιος Survivor δήλωσε πως δεν αντέχει; Τι εξελίξεις θα φέρει η αποχώρησή του; 

Survivor

