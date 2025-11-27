«Τότε και Τώρα»: Οι τηλεθεατές του ΣΚΑΪ διασκέδασαν στα «μπουζούκια» παρέα με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη - Δείτε βίντεο

Στα «Μπουζούκια» βρέθηκαν χθες βράδυ, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, τα ζευγάρια του ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ - Τάκης και Σούλα, Βαλέρια και Σπύρος. Οι τηλεθεατές του ΣΚΑΪ διασκέδασαν με το αγαπημένο δίδυμο Έλενα Χαραλαμπούδη και Αλέξανδρο Τσουβέλα και 818.588 τηλεθεατές παρακολούθησαν έστω για 1’ λεπτό τις περιπέτειές τους. Οι γυναίκες 25-54 απόλαυσαν ιδιαίτερα το ξεκαρδιστικό επεισόδιο στα μπουζούκια με special guest τον Λευτέρη Πανταζή, σημειώνοντας ποσοστό 13,5%.

ΤΟΤΕ, ο Τάκης και η Σούλα έχουν πάει πρώτο τραπέζι πίστα στα μπουζούκια για να γιορτάσουν τα γενέθλια του Τάκη. Έχουν καλέσει όλους τους φίλους τους για να τους κεράσουν. Ο αγαπημένος ΛΕΠΑ τραγουδά, ενώ το ποτό, το χρήμα και τα λουλούδια ρέουν άφθονα.

Όταν παραγγέλνανε στα μπουζούκια φιλέτα νουά:

Όταν το χρήμα έρεε και τώρα το ψάχνουμε:

ΤΩΡΑ, η Βαλέρια και Σπύρος δεν βγαίνουν συχνά, καθώς δεν έχουν που να αφήσουν το παιδί τους και η νταντά κοστίζει. Με αφορμή τα γενέθλια του Σπύρου, αποφασίζουν να πάνε σε κέντρο νυχτερινής διασκέδασης, μαζί με ένα φιλικό τους ζευγάρι, αλλά χωρίς να ξοδέψουν πολλά χρήματα. Κάθονται μακριά από την πίστα, παραγγέλνουν ένα ποτό και με εύσχημο τρόπο αποφεύγουν να πληρώσουν.

Τότε που έπαιρναν τα παιδιά στα μπουζούκια και τώρα έχουν φόβο εγκατάλειψης:

Την επόμενη Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, έχουμε γεννητούρια και οι περιπέτειες των ζευγαριών μεταφέρονται στο Μαιευτήριο.

Πηγή: skai.gr

