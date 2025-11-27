Björk: Γιόρτασε τα 60ά γενέθλιά της περιγράφοντας αγωγές που έκανε στο ισλανδικό κράτος

Η Björk γιόρτασε τα 60α γενέθλιά της περιγράφοντας λεπτομερώς πώς τα έσοδα από ένα προηγούμενο single βοήθησαν στην άσκηση αγωγών κατά του ισλανδικού κράτους.

Πριν από δύο χρόνια, η Björk συνεργάστηκε με τη Rosalía και τον Sega Bodega στο τραγούδι «Oral», με όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις του να διατίθενται για την υποστήριξη του νομικού αγώνα κατά της εκτροφής σολομού από ιδιοκτήτες ξένης εταιρείας στην Ισλανδία που διεξάγεται από κατοίκους του Seyðisfjörður.

Όταν κυκλοφόρησε το τραγούδι, η Björk περιέγραψε λεπτομερώς τις νομικές ενέργειες κατά της ισλανδικής κυβέρνησης στη δικαστική διαμάχη με τους ιχθυοκαλλιεργητές.

«Έχουμε μια ομάδα ανθρώπων από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές ομάδες στην Ισλανδία με δικηγόρους που θα αναλάβουν άλλες υποθέσεις ιχθυοκαλλιέργειας στην ανοιχτή θάλασσα. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω όλους για όλη τη σκληρή εθελοντική τους εργασία» έγραψε η Björk εκείνη την εποχή. «Η βιομηχανική εκτροφή σολομού σε ιχθυοκαλλιέργειες είναι φρικτή για το περιβάλλον. Ο εκτρεφόμενος σολομός υφίσταται τεράστια ταλαιπωρία και προκαλείται σοβαρή ζημιά στον πλανήτη μας. Αυτός είναι ένας εξαιρετικά σκληρός τρόπος παραγωγής τροφής. Ο αγώνας κατά της αλιευτικής βιομηχανίας είναι μέρος του αγώνα για το μέλλον του πλανήτη» ανέφερε.

Η βιομηχανία εκτροφής σολομού σε ανοιχτούς χώρους εκτροφής έχει τεθεί υπό έλεγχο στην Ισλανδία μετά από αποκαλύψεις ότι χιλιάδες σολομοί εκτροφής είχαν δραπετεύσει, εγείροντας φόβους για την απειλή που αποτελεί για τους άγριους σολομούς η διασταύρωση.

Η Björk κατηγόρησε νορβηγικές εταιρείες ότι προκάλεσαν ζημιές σε «μεγάλες περιοχές των φιόρδ, στη θαλάσσια ζωή, στα ζώα και στα φυτά». Τώρα, σε νέα ανάρτηση στο Instagram με αφορμή τη διετή επέτειο του τραγουδιού, η Björk περιέγραψε συγκεκριμένες λεπτομέρειες τεσσάρων υποθέσεων που χρηματοδοτήθηκαν από τα έσοδα από το τραγούδι.

«Σήμερα γιορτάζουμε τη διετή επέτειο κυκλοφορίας του "oral" με την @rosalia.vt. Θα ήθελα να την ευχαριστήσω προσωπικά για αυτή την υπερβολικά γενναιόδωρη χειρονομία... είσαι τα πάντα... σε ευχαριστώ!!! Και όλους εσάς που στηρίξατε τον σκοπό μας, ξεπέρασε τα πιο τρελά μας όνειρα το πόσοι συμμετείχατε... σας ευχαριστώ!!!» έγραψε.

Η Björk συνέχισε: «Τα έσοδα διατέθηκαν όλα για να υποστηρίξουν την Ισλανδία ώστε να μην βυθιστεί ολόκληρη στις βιομηχανίες ιχθυοκαλλιέργειας... για να εφεύρουν ένα νέο νομικό περιβάλλον για την προστασία της φύσης».

Στη συνέχεια περιέγραψε λεπτομερώς τις τέσσερις υποθέσεις. «Η πρώτη είναι η αρχική για την οποία μίλησα, στο Seyðisfjörður, για να βοηθήσω τους κατοίκους να σταματήσουν τη διαδικασία αδειοδότησης ενός ιχθυοτροφείου που θα γινόταν στο φιόρδ τους παρά τη θέλησή τους. Η δεύτερη, πιο ακριβή νομική υπόθεση αφορά τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό στο Seyðisfjörður».

Επιπλέον αναφέρθηκε στις υποθέσεις διαφυγής σολωμών από το ιχθυοτροφεία της περιοχής Westfjord στο Tálknafjörður και το Patreksfjörður και σε μία ακόμη που αφορά αντιδράσεις στη δημιουργία ιχθυοκαλλιέργειας. Η τραγουδίστρια, τραγουδοποιός πρόσθεσε ότι την ημέρα των 60ων γενεθλίων της κατατέθηκε νέα αγωγή κατά του ισλανδικού κράτους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.