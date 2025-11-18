«ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ»: Η «Γνωριμία» την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Οι απολαυστικές περιπέτειες του Τάκη και της Σούλας, της Βαλέριας και του Σπύρου, των ηρώων της σειράς «ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ», κερδίζουν το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού και των χρηστών των social media κάθε Τετάρτη στις 21.00, στον ΣΚΑΪ.

Την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, ήρθε η ώρα για τη «Γνωριμία» των πρωταγωνιστών μας, της Έλενας Χαραλαμπούδη και του Αλέξανδρου Τσουβέλα, στο ΤΟΤΕ και το ΤΩΡΑ.

Στο παρελθόν, ο Τάκης και η Σούλα γνωρίζονται σ’ ένα βιντεοκλάμπ των 80s, σε ατμόσφαιρα αμηχανίας, αθωότητας και εφηβικού φλερτ - ανάμεσα σε κασέτες και ατάκες της εποχής.

Στο παρόν, η Βαλέρια και ο Σπύρος, δυο Έλληνες φοιτητές στο Κεντ, συγκρούονται με χιούμορ και ειρωνεία για όσα τους χωρίζουν: κουλτούρα, προφορά, αναμνήσεις.

Οι δυο ιστορίες καθρεφτίζονται η μία στην άλλη, φωτίζοντας πώς αλλάζει ο τρόπος που αγαπάμε, μιλάμε και υπάρχουμε μέσα στον χρόνο.

Special guest star, ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.