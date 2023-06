Tom Holland: Μπορεί να τον δούμε στην ταινία «Spider-Man 4» της Marvel

Ο Βρετανός ηθοποιός Τομ Χόλαντ βρέθηκε στην πρεμιέρα της νέας σειράς όπου πρωταγωνιστεί «The Crowded Room» και αποκάλυψε στο «Variety» ότι έχει «κάνει συναντήσεις» σχετικά με τη ταινία «Spider-Man 4» της Marvel.

«Δεν μπορώ να μιλήσω γι' αυτό, αλλά μπορώ να πω ότι έχουμε κάνει συναντήσεις. Αυτή τη στιγμή έχουν παγώσει σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους σεναριογράφους», είπε ο διάσημος ηθοποιός. «Έχουν γίνει πολλαπλές συζητήσεις, αλλά είμαστε σε πολύ πρώιμο στάδιο».

Tom Holland Says 'Spider-Man 4' Meetings Were Happening, but Now 'On Pause' in Solidarity With Writers Strike https://t.co/pnCllnckmk