Το τραγούδι που έκανε την Κάρμεν Ρουγγέρη να λυγίσει...

Mε δυσκολία κατάφερε να το «βγάλει» η Κάρμεν Ρουγγέρη το τραγούδι που της ζήτησε να πει χθες το βράδυ στην εκπομπή "Παρέα" ο Γιώργος Κουβαράς.... «Τα καημένα τα νιάτα»...

Με τον ίδιον να σιγοντάρει... τον Μανώλη Φάμελλο να συνοδεύει με την κιθάρα του και την ηθοποιό να παραδέχεται πως όντως τα νιάτα περνούν γρήγορα και να το θυμούνται αυτό οι νεότεροι γιατί όπως είπε κυλάνε σαν το νερό...

Στη συνέχεια ξεκίνησε το πασίγνωστο τραγούδι του Αττικ με τον παρουσιαστή να τη συνοδεύει και όλο το πλατό να συμμετέχει στο πασίγνωστο ρεφραίν... Λίγο πριν το τέλος του τραγουδιού η Κάρμεν Ρουγγέρη δεν άντεξε και λύγισε με τον λυγμό να ακούγεται στη φωνή της και τα δάκρυα να τρέχουν... Όπως είπε μετά ολοκληρώνοντας με δυσκολία το τραγούδι αυτό το έλεγαν μαζί με τον άντρα της και οι αναμνήσεις την κατέκλυσαν.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.