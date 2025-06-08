«Η Ελλάδα ψηφίζει»: 6.500€ για ένα καλοκαιρινό φιλί - Η Gen Z πήγε ταμείο αυτό το Σάββατο

Το «Η Ελλάδα ψηφίζει» επέστρεψε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες και αυτό το Σάββατο 7 Ιουνίου και το κοινό συντονίστηκε στην πιο κεφάτη παρέα της ελληνικής τηλεόρασης στον ΣΚΑΪ!

Δύο ομάδες, εκπρόσωποι της Gen Z, βρέθηκαν στο «Η Ελλάδα ψηφίζει» και το πλατό γέμισε χαμόγελα! Οι «γοργόνες με τον μάγκα» αναμετρήθηκαν με τους «νησιώτες εν Αθήναις», με τους δεύτερους να παίρνουν την πρόκριση και να πηγαίνουν ταμείο με 6.500 ευρώ!

Η ερώτηση του τελικού είχε χρώμα… ροζ! Τελικά ποια είναι η πιο άβολη ατάκα μετά το σεξ; Οι νησιώτες σταμάτησαν σοφά στις 6.500 ευρώ, αφού η αμέσως επόμενη απάντησή τους θα τους έριχνε στο μηδέν, καθώς ήταν η δημοφιλέστερη! Το «Σου άρεσε» βρέθηκε πρώτο με 29%.

Η πρόκριση στην τελική φάση ήταν δύσκολη υπόθεση και κρίθηκε, κυριολεκτικά, στην τελευταία ερώτηση του τρίτου γύρου. Οι «νησιώτες» απάντησαν πως η «Οικογένεια δεν είναι προτεραιότητα για την Gen Z». Αυτή ήταν και η δημοφιλέστερη απάντηση με 40%.

Για ακόμα μία φορά οι ερωτήσεις οδήγησαν σε αναπάντεχες απαντήσεις.

Πιο άνετα με το σώμα τους στην παραλία, η Ελλάδα ψήφισε, πως νιώθουν οι άντρες σε ποσοστό 69% με τις γυναίκες να βρίσκονται στο 31%.

Ένα τυχαίο καλοκαιρινό φιλί είναι ξεκάθαρα απιστία για το 56% των τηλεθεατών ενώ το 44% το θεωρεί μικρό λάθος.

Σε μία προσβολή από τον εργοδότη του, το 48% θα επέλεγε να απαντήσει, το 44% να κάνει υπομονή και το 8% να παραιτηθεί.

Η καινούργια καψούρα του ελληνικού πενταγράμμου είναι για το 46% η Κατερίνα Λιόλιου, η Ρία Ελληνίδου για το 34% και η Ανδρομάχη για το 20%.

Η πιο κλισέ ατάκα «πεσίματος», όπως αποδείχθηκε από την ψηφοφορία, είναι το «Σε ξέρω από κάπου» (48%) και ακολουθούν το «να κεράσω ποτό» (31%), «έχεις φωτιά» (12%). Στην τελευταία θέση βρέθηκε το «έρχεσαι συχνά εδώ» (9%).

