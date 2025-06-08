Big Brother: Το… χάος κάνει comeback - Απόψε εκτάκτως στις 23.10 στον ΣΚΑΪ - Δείτε το trailer

Ένα συναρπαστικό live του BIG BROTHER έρχεται απόψε, Κυριακή 08 Ιουνίου στις 23.10 στον ΣΚΑΪ, με παρουσιαστή τον Πέτρο Λαγούτη και έχει αέρα Θεσσαλονίκης!

Οι αποστολές αυτής της εβδομάδας έφεραν ανατροπές μέσα στο σπίτι με τους συγκάτοικους να δυσκολεύονται να συγκεντρώσουν ένα μεγάλο ποσό για τα ψώνια τους και τον Νίκο Ζαφειράκη να καταφέρνει με το veto να αναιρέσει την υποψηφιότητά του. Ο Dada, η Αργυρώ Κατσιγαράκη και η Θεοφανία Νικολαΐδη είναι εκείνοι που βρίσκονται ένα βήμα πριν από την έξοδό τους από το BIG BROTHER.

Ο σύμβουλος ψυχικής υγείας, Γιώργος Λάγιος, με τις συζητήσεις που θα αναπτύξει στο πλατό θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τα κίνητρα πίσω από τις συμπεριφορές.

Ο Δημήτρης Πυργίδης, γνωστός και ως «Χάος» στους fans, έρχεται για με τη σαρωτική του ενέργεια στο πλατό για να δώσει τις δικές του συμβουλές στους συγκάτοικους! Ο Γιάννης Λορένζο Κύρτσης επιστρέφει στο πλατό, για να μοιραστεί τις σκέψεις του για όσα έχουν συμβεί μέσα στο σπίτι του BIG BROTHER, αυτή την εβδομάδα.

Ο Χρήστος Γκικουρίας μοιράζεται μαζί μας τη δική του «γραμμή ζωής». Πώς είναι αυτή η διαδρομή έως τώρα; Ποιοι ήταν οι σημαντικότεροι σταθμοί της; Λίγο πριν την ολοκλήρωση του live, οι γραμμές θα κλείσουν και ένας ή μία συγκάτοικος θα αποχωρήσει από το BIG BROTHER. Τι θα έχει να μοιραστεί στην πρώτη προσωπική του συνέντευξη στο πλατό;

