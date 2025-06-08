Άννα Βίσση: Από τις Μπαχάμες στα Hamptons με την ίδια -άπαιχτη- παρέα!

Για την Άννα Βίσση αυτή είναι η ωραιότερη περίοδος του χρόνου, μαζί με αυτήν που η κόρη της Σοφία φέρνει τα εγγόνια της, Νίκο και Νέστορα στην Ελλάδα ή την Κύπρο για τις κοινές τους καλοκαιρινές διακοπές.

Η Άννα έχει τρελή αδυναμία στα αγόρια της κόρης της και τα αισθήματα είναι αμοιβαία. Κι εκείνα λατρεύουν τη σούπερ γιαγιά τους -που μόνο γιαγιά δεν δείχνει εννοείται. Κάθε χρόνο όταν η Άννα ολοκληρώνει τις εμφανίσεις της στο μαγαζί και πριν ξεκινήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα συναυλιών ανά την Ελλάδα και την Κύπρο, φεύγει για την Αμερική για να περάσει χρόνο μαζί τους.

Έτσι έκανε και φέτος. Και οι διακοπές τους ξεκίνησαν από ένα πριβέ resort σε νησί στις Μπαχάμες και συνεχίζονται στην κοσμική ριβιέρα της Βόρειας Ακτής των ΗΠΑ τα φημισμένα Hamptons.

Πάντα μαζί με τους κουμπάρους της Άννας Βίσση- πια- Γιάννη Κούστα και Δήμητρα Μέρμηγκα- Κούστα. Στην παρέα έχει ενσωματωθεί πλήρως και η Σοφία αλλά και οι γιοι της που κάνουν παρέα με τα δύο κοριτσάκια που έχει αποκτήσει ήδη το ζευγάρι, καθώς ο μικρός John που βάφτισε η γιαγιά τους είναι ακόμα πολύ μικρούλης.

