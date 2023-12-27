Μποέμ: Η εμβληματική σκηνοθεσία του Γκρέιαμ Βικ αναβιώνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή

Η σπαρακτική «Μποέμ», τo διαχρονικό αριστούργημα του Τζάκομο Πουτσίνι, επιστρέφει επτά χρόνια μετά την τελευταία παρουσίασή της στην Εθνική Λυρική Σκηνή, στην εμβληματική σκηνοθεσία του Γκρέιαμ Βικ, ενός πραγματικού μποέμ της λυρικής τέχνης που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. Οι παραστάσεις θα δοθούν στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Η Μποέμ βασίζεται στη νουβέλα «Σκηνές απ’ την μποέμικη ζωή του Ανρύ Μυρζέρ» και πρωτοπαρουσιάστηκε το 1896 στο Βασιλικό Θέατρο του Τορίνου υπό τη διεύθυνση του Αρτούρο Τοσκανίνι. Η υπόθεση αφορά τον έρωτα ανάμεσα στον ποιητή Ροντόλφο και τη ράφτρα Μιμή με φόντο το παγωμένο χριστουγεννιάτικο Παρίσι, από τη στιγμή που συναντιούνται έως τον θάνατό της από φυματίωση.

Παίζουν: Γιάννης Χριστόπουλος, Νίκος Κοτενίδης, Βαγγέλης Μανιάτης, Βασιλική Καραγιάννη, Διονύσης Σούρμπης κ.ά.

Παραστάσεις: 9, 12, 17, 27, 29, 31 Δεκεμβρίου 2023 & 2, 7, 9 Ιανουαρίου 2024 | Ώρα έναρξης: 19.30 (Κυριακή: 18.30).

Εισιτήρια: €15, €20, €30, €35, €42, €50, €55, €70 | Φοιτητικό, παιδικό: €12 | Περιορισμένης ορατότητας: €10. Προπώληση: ticketservices.gr

Εθνική Λυρική Σκηνή, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Λ. Συγγρού 364, Καλλιθέα. | Προπώληση: ticketservices.gr, Ταμεία ΕΛΣ (2130885700, καθημερινά 09.00-21.00)

Η Καμεράτα γιορτάζει τα Χριστούγεννα στο Μέγαρο με τον «Μεσσία» του Händel

H Καμεράτα-Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής γιορτάζει τα φετινά Χριστούγεννα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με μια μεγάλη συναυλία, την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου στις 8:30 το βράδυ. Mε τον Γιώργο Πέτρου στο πόντιουμ, το φημισμένο σύνολο επιστρέφει στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης για να ερμηνεύσει σε όργανα εποχής τον «Μεσσία» του Georg Friedrich Händel, ένα από τα ωραιότερα ορατόρια στην ιστορία της θρησκευτικής μουσικής (με ελληνικούς υπέρτιτλους). Τα σολιστικά μέρη αποδίδουν τέσσερις μονωδοί: η σοπράνο Μυρσίνη Μαργαρίτη, η μετζοσοπράνο Teresa Iervolino, ο τενόρος Juan Sancho και ο μπάσος Χριστόφορος Σταμπόγλης. Τα αριστουργηματικά χορωδιακά μέρη του «Μεσσία» τραγουδούν τα μέλη της Χορωδίας Δωματίου Αθηνών σε μουσική διδασκαλία του Αγαθάγγελου Γεωργακάτου.

Τετάρτη 27/12, 20:30

Εισιτήρια: 10 € (εκπτωτικά) • 15 € • 24 € • 30 € • 38 € • 46 € • 55 €. Προπώληση: 210 72 82 333 και megaron.gr.

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα. Τηλέφωνο: 210 7282000 | Email: webmaster@megaron.gr | https://www.megaron.gr

«Καληνύχτα, σας αγαπώ»: Το Μέγαρο γιορτάζει το Έτος Μαρία Κάλλας

Η έκθεση με τίτλο «Καληνύχτα, σας αγαπώ»* προσπαθεί να αναδείξει την προσωπικότητα της μεγάλης ντίβας εντός αλλά και εκτός της σκηνής. Βασίζεται σε προσωπικά αντικείμενα-ενθυμήματα και φορέματα της Μαρίας Κάλλας από τη συλλογή του Νίκου Χαραλαμπόπουλου. Συμπληρώνεται με ένα κοστούμι-δείγμα που έκανε ο Γιάννης Τσαρούχης για την παράσταση της όπερας Μήδεια στην Επίδαυρο, από τέσσερις μακέτες κοστουμιών της Λίλα ντε Νόμπιλι από την παράσταση Λα Τραβιάτα στη Σκάλα του Μιλάνου, μία μακέτα του Πιέρο Τόσι για την ταινία Μήδεια του Παζολίνι και από μακέτες κοστουμιών του Γιάννη Τσαρούχη, δάνεια από ιδρύματα και ιδιώτες.

Διάρκεια έκθεσης: 03.12.2023 – 30.01.2024. Η έκθεση θα παραμείνει κλειστή από τις 21έως 24/12, στις 31/12/23 & 1, 2, & 6/1/24

Ωράριο: Δευτέρα – Κυριακή / 10:00 – 18:00

Είσοδος Ελεύθερη

Χώρος: Φουαγιέ ισογείου Αίθουσας Χρήστος Λαμπράκης. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα. Τηλέφωνο: 210 7282000

