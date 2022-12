Το Φάντασμα της Όπερας: «Κατεβαίνει» μετά από 35 χρόνια το μακροβιότερο και διασημότερο μιούζικαλ του Broadway

Το να παρακολουθήσεις ένα μιούζικαλ στα διάσημα θέατρα του Broadway είναι εμπειρία ζωής, πόσο μάλλον αν αυτό είναι το «Φάντασμα της Όπερας» (Phantom of the Opera), στο ιστορικό και εντυπωσιακό Majestic Theatre.

Το διάσημο μιούζικαλ του Andrew Lloyd Webber ανεβαίνει ανελλιπώς στο Broadway εδώ και 35 χρόνια και το έχουν παρακολουθήσει δισεκατομμύρια θεατές – μόνο την περασμένα εβδομάδα το θέατρο ήταν καθημερινά γεμάτο και η παράσταση απέφερε έσοδα 2,2 εκατομμύρια δολάρια!

Το ιστορικό θέατρο Majestic ανακοίνωσε πρόσφατα ότι αυτές θα είναι οι τελευταίες παραστάσεις του μακροβιότερου μιούζικαλ του Broadway, καθώς τον Φεβρουάριο θα έκλεινε οριστικά για ριζική ανακαίνιση.

Ωστόσο, η ανταπόκριση του κοινού στην είδηση ήτα τόσο μεγάλη – και οι προκρατήσεις εισιτηρίων έφτασαν σε τέτοια επίπεδα – που η παραγωγή και το θέατρο αποφάσισαν την παράταση των παραστάσεων μέχρι και τον Απρίλιο.

#ThePhantomOfTheOpera staying on Broadway for an extra two months, now through April 16th. Not surprised. When I was in NYC on Sun Nov. 13 for the #CriticsChoice Doc Awards, I was walking by the Majestic Theatre and saw two incredibly long lines of people waiting to get in. pic.twitter.com/CSXtuWodHC