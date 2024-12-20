The Voice of Greece: Τα Knockouts ολοκληρώνονται - Δείτε trailer

Το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου στις 21.00, συντονιζόμαστε στον ΣΚΑΪ για το τέταρτο συναρπαστικό επεισόδιο των Knockouts του «The Voice of Greece». Εκεί, όπου οι εναπομείναντες διαγωνιζόμενοι έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν τα τελευταία «εισιτήρια» για την επόμενη φάση: των Battles.

Ο Πάνος Μουζουράκης, με guest coach τη Μαρίνα Σπανού, αναθέτουν στους εννέα διαγωνιζόμενους να ερμηνεύσουν τραγούδια του ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Και οι εννέα έχουν τον ίδιο στόχο: Να βάλουν «φωτιά» στη σκηνή του μουσικού διαγωνισμού.

Ο Χρήστος Μάστορας, έχοντας στο πλευρό του τον Αναστάσιο Ράμμο, καθοδηγεί εννέα διαγωνιζόμενους και δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους. Μία τριάδα όμως, δυσκολεύει τον coach και οι συνάδελφοι του αρπάζουν την ευκαιρία, μαζεύονται στη σκηνή του μουσικού διαγωνισμού και τραγουδούν τη «Πριγκιπέσσα».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, με την πολύτιμη βοήθεια του Apon, έχει προετοιμάσει κατάλληλα εννέα διαγωνιζόμενους και καλείται να επιλέξει τρεις. Ένας από τους coaches όμως, ενεργοποιεί το button του steal και δίνει μία δεύτερη ευκαιρία σε κάποιον διαγωνιζόμενο.

Το διαγωνιστικό κομμάτι συμπληρώνουν οι εννέα διαγωνιζόμενοι από την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου, η οποία είχε ως guest coach τον Στέλιο Διονυσίου. Ποιοι θα διατηρήσουν τη θέση τους στο #TeamHelena;

Τα Knockouts του «The Voice of Greece» ολοκληρώνονται και, από την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου, δίνουν τη σκυτάλη στα Battles.

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 21.00, στον ΣΚΑΪ.

Δείτε το trailer:

