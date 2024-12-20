Με ελεύθερο θέμα αλλά σε ένα εορταστικό πλαίσιο ετοιμάζουν τα looks τους σήμερα οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks. Με τον διαγωνισμό να πλησιάζει στην κορύφωσή του, το άγχος των fashionistas αυξάνεται και οι στρατηγικές αλλάζουν!

Δείτε το τρέιλερ:

Τα σχόλια του Στέλιου Κουδουνάρη στο χθεσινό επεισόδιο, ως προς τον τρόπο που φτιάχνει τα looks της η Άννα, αποτελούν βασικό θέμα συζήτησης στα παρασκήνια. Με αφορμή το γεγονός η Έλλη δηλώνει στη Βανέσσα πως νιώθει καλά με τον εαυτό της που έχει φτάσει ως εδώ, αποκλειστικά με τη δική της προσπάθεια.

Την ώρα της πασαρέλας, η Σοφία έρχεται έτοιμη για clubbing στη Θεσσαλονίκη όμως η Έλενα Χριστοπούλου αναγνωρίζει πως η fashionista έρχεται έτοιμη για τελικό!

Η συζήτηση για τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική ανοίγει με τον Στέλιο Κουδουνάρη να δηλώνει πως «σαν την Κύπρο δεν έχει!».

Η Κατερίνα Πεφτίτση θέλει με το look της να περάσει ένα μήνυμα για τις γυναίκες. Μπορεί η ιδέα να είναι πολύ ενδιαφέρουσα το look της όμως έχει αδυναμίες. Η επισήμανσή τους της φέρνει δάκρυα στα μάτια.

Η χειροτεχνία που έχει κάνει η Άννα στις μπότες της έχει ένα διφορούμενο αποτέλεσμα…

Πηγή: skai.gr

