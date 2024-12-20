Nirvana: Το άλμπουμ «Nevermind» συμπλήρωσε 700 εβδομάδες στο Billboard 200

Το άλμπουμ των Nirvana, «Nevermind», είναι η ένατη κυκλοφορία που πέρασε 700 εβδομάδες στο Billboard 200 chart. Αν εξαιρεθούν οι συλλογές με τις μεγαλύτερες επιτυχίες συγκροτημάτων, είναι το τέταρτο στούντιο LP που επιτυγχάνει αυτό το ορόσημο.

Το άλμπουμ του 1991 βρίσκεται στο Νο. 120 του τελευταίου chart του Billboard 200 και μάλιστα για 700η εβδομάδα. Το άλμπουμ έφθασε στο νούμερο 1 του chart τον Ιανουάριο του 1992, εκθρονίζοντας τον βασιλιά της ποπ Μάικλ Τζάκσον.

Όσον αφορά στα στούντιο άλμπουμ, μόνο το The Dark Side of the Moon των Pink Floyd με 990 εβδομάδες, το «Black Album» των Metallica με 767 εβδομάδες και το Doo-Wops & Hooligans του Bruno Mars με 706 εβδομάδες ξεπερνούν το ορόσημο του δεύτερου LP των Nirvana.

Μεταξύ των άλλων κυκλοφοριών στις κορυφαίες 9 είναι συλλογές με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Bob Marley and the Wailers (865 εβδομάδες), Journey (835 εβδομάδες), Creedence Clearwater Revival (724 εβδομάδες), Eminem (714 εβδομάδες) και Guns N' Roses (704 εβδομάδες).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.