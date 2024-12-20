Μέχρι... τη Ρωσία έφθασε η χάρη του Γιώργου Μαζωνάκη, με μια διασκευή τραγουδιού του να έχει γίνει viral στη χώρα και το κομμάτι να παίζει παντού, σε μπαρ, κλαμπ και γειτονιάς.



Ένας Ρώσος YouTuber κατά τη διάρκεια βίντεο που έκανε για το κανάλι του χρησιμοποιώντας ένα trend στο TikTok που κυκλοφορεί το τελευταίο διάστημα, σταματούσε πολίτες και τους ρωτούσε τι μουσική ακούνε. Ένας εξ αυτών, άκουγε το τραγούδι του Μαζωνάκη «Νικοτίνη» σε remix και εξήγησε πως έχει γίνει viral.

Σημειώνεται πως στα σχόλια στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης έπεσαν «βροχή» με πολλούς να σχολίαζαν: «Όσο ζω, Μαζώ» και «έφτασες μέχρι και τη Ρωσία».

Η ρωσική διασκευή του τραγουδιού:

Το ορίτζιναλ:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.