The Voice of Greece: Νέα χρονιά, νέα μέρα, guest coaches! - Τρέιλερ

Το Σάββατο 7 Ιανουαρίου στις 21.00 στον ΣΚΑΪ, με τον Γιώργο Λιανό

Σε νέα μέρα αλλά με το ίδιο πάθος για τη μουσική επιστρέφει το THE VOICE OF GREECE το 2023 και υποδέχεται τους διαγωνιζόμενους που πέρασαν από τις blind auditions στη φάση των Knockouts!

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο Πάνος Μουζουράκης, η Έλενα Παπαρίζου και ο Σάκης Ρουβάς έχουν πλέον στις ομάδες τους από 33 φωνές και συνεργάζονται μαζί τους για να δώσουν το καλύτερο αποτέλεσμα.

Σε αυτό το δύσκολο έργο της προετοιμασίας αλλά και της επιλογής των κατάλληλων τραγουδιών δεν είναι μόνοι, καθώς έχουν κοντά τους αγαπημένους φίλους, ως guest coaches.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έχει στο πλευρό του τον good job nicky, ο Πάνος Μουζουράκης προσκάλεσε στο ΤΗΕ VOICE τον Γιάννη Γιοκαρίνη, η Έλενα Παπαρίζου εμπιστεύεται τον Θοδωρή Μαραντίνη ενώ ο Σάκης Ρουβάς υποδέχεται τη Λένα Ζευγαρά.

Οι coaches μαζί με τους καλεσμένους τους, μελετούν τους επίλεκτους των ομάδων τους, επιλέγουν τραγούδια, παρατηρούν και διορθώνουν ερμηνευτικά και τεχνικά λάθη τους και τους συμβουλεύουν πώς θα βγάλουν τον καλύτερό τους εαυτό.

Τα knockouts δεν είναι εύκολη υπόθεση! Οι διαγωνιζόμενοι της κάθε ομάδας ανεβαίνουν στη σκηνή σε τριάδες, ερμηνεύουν από ένα τραγούδι και οι coaches πρέπει να αποφασίσουν με ποιον από τους τρεις θα συνεχίσουν στην επόμενη φάση. Η επιλογή γίνεται τόσο δύσκολη μερικές φορές που οι coaches φτάνουν στο σημείο να ελπίζουν σε ένα steal του παίκτη τους από άλλον coach! Στο backstage, η Βάλια Χατζηθεοδώρου δίνει τη θετική της ενέργεια στους τραγουδιστές και τις οικογένειές τους.

To stage του THE VOICE OF GREECE παίρνει «φωτιά» όταν υποδέχεται τους καλεσμένους καλλιτέχνες σε απολαυστικά ντουέτα με τους coaches!

