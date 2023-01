Αστερι στη «Λεωφόρο της Δόξας» αποκτά ο Billy Idol

Ο Άιντολ ξεκίνησε τη λαμπερή του μουσική καριέρα τη δεκαετία του 1970 ως κιθαρίστας στο πανκ ροκ συγκρότημα Chelsea

Ο Μπίλι Άιντολ (Billy Idol) ξεκινά δυναμικά τη χρονιά καθώς πρόκειται να λάβει αστέρι στο «Hollywood Walk of Fame».

Ο Βρετανός ρόκερ, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Γουίλιαμ Μπροντ, επρόκειτο να τιμηθεί στις 5 Ιανουαρίου, ωστόσο οι κακές καιρικές συνθήκες ανάγκασαν την εκδήλωση να επαναπρογραμματιστεί για την επόμενη μέρα.

Ο Άιντολ ξεκίνησε τη λαμπερή του μουσική καριέρα τη δεκαετία του 1970 ως κιθαρίστας στο πανκ ροκ συγκρότημα Chelsea. Δεν έμεινε εκεί για πολύ και στη συνέχεια δημιούργησε το δικό του συγκρότημα, το Generation X.

Το συγκρότημα κυκλοφόρησε συνολικά τρία άλμπουμ. Το «Generation X» το 1978, το «Valley of the Dolls» το 1979 και το 1981 κυκλοφόρησαν το «Kiss Me Deadly», ενώ στη συνέχεια διαλύθηκε και ο Άιντολ ξεκίνησε την σόλο καριέρα του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.