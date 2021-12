Σε έναν τελικό που κυριάρχησαν, η μαγεία της μουσικής και οι συγκλονιστικές ερμηνείες, το τηλεοπτικό κοινό ανέδειξε ως την καλύτερη φωνή της Ελλάδας την Άννα Αργυρού από την ομάδα του Σάκη Ρουβά! Η 16χρονη μαθήτρια της B΄Λυκείου από την Αθήνα που ήταν φανερά συγκινημένη μετά την ανακοίνωση της νίκης της, κέρδισε με την ερμηνεία της στα blinds και τους τέσσερις coaches, έκανε τον Πάνο Μουζουράκη να μπλοκάρει τον Κωνσταντίνο Αργυρό από τη διεκδίκηση, στο τέλος όμως εκείνη επέλεξε την ομάδα του Σάκη Ρουβά! Τη βραδιά του τελικού, παρά τον σκληρό ανταγωνισμό, μας εξέπληξε για μια ακόμα φορά με τις φωνητικές της δυνατότητες κερδίζοντας την ψήφο του τηλεοπτικού κοινού και το σίγουρο είναι πως όλα τώρα ξεκινούν για εκείνη καθώς έχει πλέον στα χέρια της ένα χρυσό συμβόλαιο με την μεγαλύτερη δισκογραφική εταιρία της Ελλάδας, την Minos EMI, a Universal Music Company.

Ο τελικός του Τhe Voice of Greece αποτέλεσε για μια ακόμα βραδιά ένα τηλεοπτικό υπερθέαμα και το τηλεοπτικό κοινό το επιβράβευσε διατηρώντας και πάλι το πρόγραμμα στην κορυφή της τηλεθέασης με ποσοστό 24,1% στο γενικό σύνολο του κοινού και 17,6% στο δυναμικό κοινό ενώ 3.130.282 άτομα συντονίστηκαν έστω και για 1΄.

Αλλά και σε όλη τη διάρκεια της σεζόν το κοινό έδειξε πόσο αγαπά το Τhe Voice of Greece αφού όπως δείχνουν οι μετρήσεις τηλεθέασης ήταν πρώτο στην προτίμηση του κοινού τόσο στο γενικό σύνολο με 22,8% όσο και στο δυναμικό με ποσοστό 18,4%.

Ο Γιώργος Λιανός υποδέχτηκε στη βραδιά του τελικού τους 8 φιναλίστ με τους coaches τους. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο Πάνος Μουζουράκης, η Έλενα Παπαρίζου και ο Σάκης Ρουβάς μοιράστηκαν τον ίδιο ενθουσιασμό έχοντας στην ομάδα τους φωνές που πραγματικά άξιζαν τη νίκη.

Στη σκηνή του The Voice of Greece επέστρεψε και η περσινή νικήτρια, η Joanne η οποία ερμήνευσε live την επιτυχία «Twist in my sobriety» παρασέρνοντας το τηλεοπτικό κοινό και τους coaches με τη χροιά και τη μελωδικότητά της.

Το τηλεοπτικό κοινό με την ψήφο του πρόκρινε από τους 8 φιναλίστ τους: Ανδρέα Μηλιώτη, Άννα Αργυρού, Ηλιάνα Αλεξάνδρου και Ελένη Ολυμπίου, δίνοντάς τους την ευκαιρία να ανέβουν ξανά στη σκηνή για μία δεύτερη ερμηνεία. Η Άννα Αργυρού και ο Ανδρέας Μηλιώτης, και οι δύο από την ομάδα του Σάκη Ρουβά, μας χάρισαν την ερμηνεία της ζωής τους διεκδικώντας για τελευταία φορά τον τίτλο και η αγωνία κορυφώθηκε!

Το stage «όργωσαν» με απίστευτη ενέργεια ξεσηκώνοντας τους πάντες, οι τέσσερις coaches! Ο Πάνος Μουζουράκης και η Έλενα Παπαρίζου ροκάρανε όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, σε ένα εκρηκτικό performance! Οι γραμμές έκλεισαν και λίγο πριν την ανάδειξη του μεγάλου νικητή στη σκηνή ανέβηκαν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ο Σάκης Ρουβάς σε μία συνύπαρξη - έκπληξη που θα θυμόμαστε για καιρό και έγινε από την πρώτη στιγμή viral στα social media με τους χρήστες να ζητούν να τους απολαύσουν ξανά μαζί σε βραδινές εμφανίσεις!

Η Βάλια Χατζηθεοδώρου σε όλη τη διάρκεια του show μετέφερε τα σχόλια των τηλεθεατών από το social media room ενώ ήταν εκείνη που παρέδωσε και τον πιο… βαρύ φάκελο της βραδιάς με το όνομα του μεγάλου νικητή!

Η έκτη σεζόν του The Voice of Greece ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο, με απόλυτο νικητή την ψυχαγωγία και το αληθινό ταλέντο, ενώ ήδη ξεκίνησαν οι αιτήσεις συμμετοχής για τον επόμενο κύκλο του No1 talent show!



