«The Marvelous Mrs. Maisel»: Κυκλοφόρησε το trailer της τελευταίας σεζόν

Η σειρά «The Marvelous Mrs. Maisel» πρόκειται να επιστρέψει για την πέμπτη και τελευταία σεζόν της και οι θαυμαστές περιμένουν με ανυπομονησία τα επόμενα επεισόδια. Το Amazon Prime Video κυκλοφόρησε το τρέιλερ για τα τελευταία εννέα επεισόδια, αποκαλύπτοντας μια γεύση από το τι περιμένει τους αγαπημένους χαρακτήρες.

Η βραβευμένη με Emmy κωμική σειρά, που δημιουργήθηκε από την Amy Sherman-Palladino και στην οποία πρωταγωνιστούν οι Rachel Brosnahan, Michael Zegen, Alex Borstein και Tony Shalhoub, διαδραματίζεται στη δεκαετία του 1960 και παρακολουθεί την ιστορία μιας γυναίκας κωμικού, της Midge Maisel, καθώς περιηγείται στον ανδροκρατούμενο κόσμο του stand-up comedy.

Στην τελευταία σεζόν η Midge συνεχίζει να κυνηγάει τα όνειρά της, παρά τα πολλά εμπόδια που αντιμετωπίζει στην πορεία. Οι τελευταίες στιγμές της τέταρτης σεζόν είδαν τη Midge να φεύγει από το Carnegie Hall με ανανεωμένη αποφασιστικότητα και η επερχόμενη σεζόν θα τη δει να παλεύει ακόμα πιο σκληρά για την επιτυχία. Ωστόσο, όπως αποκαλύπτει η σύνοψη, θα ανακαλύψει ότι «πιο κοντά από ποτέ είναι ακόμα τόσο μακριά».

A sneak peek into the marvelous world of @MaiselTV Season 5. pic.twitter.com/CY7af0QQmr