«The Housemaid»: Η Σίντνεϊ Σουίνι πάει… θέατρο

Μια θεατρική διασκευή του ψυχολογικού θρίλερ της Lionsgate «The Housemaid» βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης, με την συγγραφέα Μπέκα Μπράνστετερ να έχει αναλάβει το σενάριο. Παραγωγοί είναι η βρετανική εταιρεία Melting Pot, με επικεφαλής τους Σάιμον Φρεντ και Χάνα Οσμολσκα.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που θα μεταφέρω αυτή τη συναρπαστική, συγκινητική, αλλόκοτη, ακόμα και αστεία ιστορία στο θέατρο», δήλωσε η υποψήφια για Βραβείο Tony θεατρική συγγραφέας.

«Όχι μόνο έχω λατρέψει τη διαδικασία της διασκευής...αλλά είμαι εξαιρετικά χαρούμενη που θα εμβαθύνω στα πανανθρώπινα θέματα του «The Housemaid», όπως στη ζήλια, στο πόνο της επιθυμίας και στα τραύματα που μας συνδέουν», συμπλήρωσε.

Η παράσταση θα βασίζεται στο μπεστ σέλερ της Φρίντα ΜακΦάντεν, αλλά και στην κινηματογραφική μεταφορά που σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία συγκεντρώνοντας σχεδόν 400 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office, σύμφωνα με το Deadline. Με πρωταγωνιστές τους Σίντνεϊ Σουίνι, Αμάντα Σέιφριντ και Μπράντον Σκλέναρ, το ψυχολογικό θρίλερ έκανε πρεμιέρα τον περασμένο Δεκέμβριο σε σκηνοθεσία Πολ Φέιγκ.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη: «Προσπαθώντας να ξεφύγει από το παρελθόν της, η Millie (Σουίνι) βρίσκει δουλειά ως οικιακή βοηθός σε ένα πλούσιο ζευγάρι, τη Nina (Σέιφριντ) και τον Andrew Winchester (Σκλέναρ). Ωστόσο, αυτό που ξεκινά ως η ιδανική δουλειά, γρήγορα εξελίσσεται σε κάτι πολύ πιο επικίνδυνο, ένα σαγηνευτικό παιχνίδι μυστικών, σκανδάλων και εξουσίας».

Η θεατρική παραγωγή είναι το πιο πρόσφατο πρότζεκτ στη συνεχή επέκταση τoυ franchise «The Housemaid» από το στούντιο. Παράλληλα το σίκουελ «The Housemaid's Secret», το οποίο βασίζεται στο δεύτερο βιβλίο της τριλογίας, αναμένεται να μπει σε φάση παραγωγής αργότερα φέτος, με σκοπό μια παγκόσμια κινηματογραφική πρεμιέρα στις 17 Δεκεμβρίου 2027.

Πηγή: skai.gr

