BTS: Θα κάνουν ειδική εμφάνιση στην τελετή των Αμερικανικών Μουσικών Βραβείων

Οι σούπερ σταρ της K-pop BTS θα κάνουν μια ειδική εμφάνιση στη φετινή τελετή απονομής των Αμερικανικών Μουσικών Βραβείων (AMAs), όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές. Θα είναι η πρώτη τους συμμετοχή του στην τελετή μετά από σχεδόν πέντε χρόνια.

Το συγκρότημα πρόκειται να παραστεί στην 52η τελετή απονομής των βραβείων στις 25 Μαΐου στο MGM Grand Garden Arena στο Λας Βέγκας.

Οι BTS έχουν προταθεί για βραβεία σε τρεις κατηγορίες, Καλλιτέχνης της Χρονιάς, Τραγούδι του Καλοκαιριού και Καλύτερος Καλλιτέχνης της K-Pop.

Τα Αμερικανικά Μουσικά Βραβεία έχουν ιδιαίτερη σημασία για το συγκρότημα. Το 2017, οι BTS έκαναν το ντεμπούτο τους στην αμερικανική τηλεόραση στην τελετή απονομής των AMAs με την ερμηνεία του "DNA" και έγιναν το πρώτο κορεατικό συγκρότημα που εμφανίστηκε στο σόου από την έναρξή του το 1974. Έκτοτε, οι BTS έχουν κερδίσει συνολικά 12 βραβεία AMAs τόσο ως συγκρότημα όσο και σόλο καλλιτέχνες. Το 2021, οι BTS έγιναν το πρώτο ασιατικό συγκρότημα που κέρδισε τον τίτλο του Καλλιτέχνη της Χρονιάς.

Η πιο πρόσφατη επιτυχία των BTS, «Swim», το πρώτο single από το πέμπτο άλμπουμ τους «Arirang» κέρδισε μια υποψηφιότητα για το βραβείο Τραγούδι του Καλοκαιριού μόλις έξι ημέρες μετά την κυκλοφορία του στις 30 Μαρτίου. Υποψήφιο στην κατηγορία είναι επίσης το «Dracula» (remix), μια συνεργασία μεταξύ της Jennie των BLACKPINK και του αυστραλιανού συγκροτήματος Tame Impala.

Πηγή: skai.gr

