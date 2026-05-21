«Όπου Υπάρχει Ελλάδα»: Παραμένουμε στη Σέριφο και την Κύθνο - Δείτε το trailer

Η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» δίνει το «παρών» και σήμερα, Πέμπτη 21 Μαΐου στις 15.00, στη Σέριφο, στη Σίφνο και την Κύθνο, παρουσιάζοντας ενδιαφέροντα ρεπορτάζ και ιστορίες προσώπων. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Η κατάσταση του συστήματος υγείας στη Σίφνο κρίνεται οριακή. Οι κάτοικοι του νησιού, σύλλογοι, φορείς και η διοίκηση του τόπου προχώρησαν σε μια συμβολική διαμαρτυρία την 25η Μαρτίου, εκφράζοντας τη δυσαρέσκεια τους για την υποστελέχωση του πολυδύναμου ιατρείου του νησιού. Ωστόσο, έχουν ένα βασικό αίτημα: την αεροδιακομιδή των ασθενών σε νοσοκομεία της Αττικής, καθώς όπως καταγγέλλουν το νοσοκομείο της Σύρου είναι επίσης υποστελεχωμένο, ενώ ορισμένες μεταφορές με πλωτά ελλοχεύουν κινδύνους. Ως επιπρόσθετη ένδειξη διαμαρτυρίας, ζήτησαν να μην προσκληθούν στις εκδηλώσεις εορτασμού της πολιούχου Παναγίας Χρυσοπηγής πολιτικά πρόσωπα, βουλευτές και εκπρόσωποι της Κυβέρνησης και του κυβερνώντος κόμματος, ούτε να δαπανηθούν δημοτικά χρήματα για την φιλοξενία των ανωτέρω προσώπων.

Η κυρία Φλώρα από την Κύθνο μετέτρεψε τη γειτονιά της σε έναν ζωντανό «πίνακα ζωγραφικής» δημιουργώντας το πιο viral, instagrammiκο σημείο των Κυκλάδων. Μόνη της, φιλοτεχνεί σοκάκια και σπίτια, μετατρέποντας την περιοχή σε πόλο έλξης επισκεπτών.

Ο Γιάννης Κοζαδίνος μετέτρεψε την αγάπη του για το ξύλο σε τέχνη και επάγγελμα. Από μικρός γοητευόταν από τη μυρωδιά και την επεξεργασία του ξύλου και με τα χρόνια δημιούργησε μοναδικές χειροποίητες κατασκευές από φυσικά και ανομοιόμορφα ξύλα. Παράλληλα, συνεχίζει την οικογενειακή παράδοση του παππού του, κατασκευάζοντας χειροποίητες πλεκτές ψάθες από καλάμια, διατηρώντας ζωντανή μια παλιά λαϊκή τέχνη της Κύθνου.

