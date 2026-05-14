Το «The Floor» έρχεται δυναμικά αυτή την Παρασκευή 15 Μαΐου στις 21:00, στον ΣΚΑΪ, με το πέμπτο επεισόδιο. Ο ρυθμός είναι γρήγορος και η διάθεση ξεκάθαρη για δυνατές αναμετρήσεις, καθώς 60 παίκτες καλούνται να διαχειριστούν όχι μόνο τις γνώσεις τους, αλλά και τους αντιπάλους!

Ο Λευτέρης (8 τετράγωνα) και ο Κωνσταντίνος (6 τετράγωνα) ανέτρεψαν τα δεδομένα και βρέθηκαν στην κορυφή της κατάταξης. Μονομάχησαν στην ουδέτερη κατηγορία «Παλιά επαγγέλματα» και –για κλάσματα δευτερολέπτων– νικητής αναδείχθηκε ο Κωνσταντίνος, ο οποίος έγινε πλουσιότερος κατά 2.000 ευρώ! Σε απόσταση αναπνοής, βρίσκεται ο Φώτης, ο Γιάννης Μ., η Όλγα και ο Γιάννης Κ. με 6 τετράγωνα ο καθένας. Ακολουθεί, ο Γιάννης Φ. με 5 τετράγωνα.

Ο Γιώργος Λιανός και οι 60 παίκτες, που διεκδικούν τον τίτλο του «αφεντικού», περιμένουν την απόφαση της Θωμαής, νικήτριας της τελευταίας μονομαχίας αποχώρησης του προηγούμενου επεισοδίου. Θα προκαλέσει κάποια νέα μονομαχία ή θα παραμείνει στην ασφάλεια του «The Floor»; Όποια κι αν είναι η απόφασή της, θα πρέπει να μελετήσει προσεκτικά ποιους έχει γύρω της για να μην «καεί».

Η τυχαία επιλογή φέρνει στο προσκήνιο μια νέα παίκτρια. Εκείνη θέλει να κάνει τρεις συνεχόμενες νίκες και να αποκτήσει πρόσβαση στο «οπλοστάσιο» του «The Floor». Ωστόσο, το τηλεπαιχνίδι δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος, με αποτέλεσμα η ένταση και η συνεχόμενη πίεση να δημιουργούν μια αλυσίδα ανατροπών, αντοχής και στρατηγικής κυριαρχίας!

Πώς θα διαμορφωθεί, μετά την ολοκλήρωση των μονομαχιών αποχώρησης, η κατάταξη με τους καλύτερους παίκτες; Ποιοι θα διεκδικήσουν τα 2.000 ευρώ του επεισοδίου;

Η γνώση είναι το «όπλο» σου. Το «The Floor» το πεδίο μάχης σου.

Πηγή: skai.gr

