Όπου Υπάρχει Ελλάδα: Παραμένουμε στα Επτάνησα - Δείτε το trailer

Σήμερα, Πέμπτη 14 Μαΐου στις 15.00, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης παραμένει και συντονίζει το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» από το Μεσολόγγι και η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής παρουσιάζει ακόμη περισσότερα ενδιαφέροντα ρεπορτάζ και ιστορίες από Ζάκυνθο και Ιθάκη.

Ο ΧΥΤΑ της Ζακύνθου παραμένει σε οριακή κατάσταση και η εικόνα του μέσα σε έναν χρόνο δεν έχει αλλάξει. Την άνοιξη του 2025, η κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» είχε βρεθεί στον χώρο εναπόθεσης απορριμμάτων του νησιού και σήμερα, έναν χρόνο μετά, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Το εργοστάσιο για τη διαχείριση των απορριμμάτων δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, με τους κατοίκους να παραμένουν στο ίδιο έργο θεατές.

Σε ηλικία μόλις 14 μηνών, η Διονυσία Θεριανού σημαδεύτηκε από ένα τραγικό ατύχημα, όταν καυτό λάδι έπεσε πάνω της. Το ατύχημα την όπλισε με απέραντη ψυχική δύναμη και στην ηλικία των 25, η Διονυσία, θέλοντας να προσφέρει στα παιδιά που έχουν ανάγκη, γίνεται εθελόντρια και ταξιδεύει στην Αφρική. Σήμερα, εξακολουθεί να βοηθά, μέσα από το βιβλίο της και όσα έχει να πει προς όλα τα παιδιά που νιώθουν ότι είναι μόνα τους.

Ένα ιχθυοτροφείο - φάντασμα που λειτουργούσε μέχρι το 2012 στην Ιθάκη προκάλεσε στο νησί μια καταστροφή που κανείς δεν άγγιζε μέχρι το 2021. Ήταν η χρονιά που η Βερόνικα Μίκος, υπεύθυνη της οργάνωσης Healthy Seas, με έδρα στην Ολλανδία και με αποστολή των καθαρισμό των βυθών σε όλο τον κόσμο, βρέθηκε στο νησί με τον σύζυγο και συνεργάτη της για διακοπές. Τότε, γνώρισαν τον εκπαιδευτή καταδύσεων Γιώργο Λίλα, ο οποίος είχε αντικρύσει την καταστροφή με τα μάτια του και προσπαθούσε να βρει τρόπο να τη σταματήσει. Κάτι που φαινόταν αδύνατον, έγινε δυνατό και μέχρι σήμερα, η προσπάθεια συνεχίζεται…

Πηγή: skai.gr

