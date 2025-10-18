Το νέο και πρωτότυπο τηλεπαιχνίδι-show του ΣΚΑΪ, «The Floor» με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιανό, έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Παρασκευής (17/10), χαρίζοντας γέλιο, αγωνία και πολλές viral στιγμές!

100 αποφασισμένοι παίκτες ταξίδεψαν μέχρι την Ολλανδία, πήραν θέση σε μία εντυπωσιακή αρένα και κλήθηκαν να μονομαχήσουν, απαντώντας σε ερωτήσεις γνώσεων με πρωτότυπη μορφή και βασικό μηχανισμό την αναγνώριση εικόνων.

Από τα πρώτα λεπτά, στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), οι χρήστες συμμετείχαν ενεργά, σχολιάζοντας τις πιο αναπάντεχες φάσεις του τηλεπαιχνιδιού – με κορυφαίες εικόνες όπου οι παίκτες δεν κατάφεραν να αναγνωρίσουν φωτογραφίες που «όλοι θα έπρεπε να ξέρουν». Και ο Γιώργος Λιανός, ωστόσο, «έκλεψε» για μια ακόμη φορά την παράσταση με το χιούμορ και τον αυθορμητισμό του.

Με ένα εντυπωσιακό σκηνικό, ωραίο ρυθμό και έναν παρουσιαστή που ξέρει να κρατά το κοινό σε εγρήγορση, το «The Floor» ξεκίνησε με τον πιο λαμπερό τρόπο την τηλεοπτική του πορεία στον ΣΚΑΪ – και, όπως όλα δείχνουν, ήρθε για να μείνει! Δεν είναι τυχαίο που ήδη παίζει στον «αέρα» trailer για δηλώσεις συμμετοχής σε νέο κύκλο επεισοδίων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, το πρώτο επεισόδιο του τηλεπαιχνιδιού-show στο σύνολο κοινού σημείωσε 11,1% και στο δυναμικό κοινό 9,5%.

