Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στις 23.30, μέσα από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ, θα μεταδοθεί η πολυαναμενόμενη, άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη του Γιώργου Μαζωνάκη στον Τάσο Τρύφωνος.

Ένας από τους πιο αγαπημένους και αυθεντικούς καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής, υποδέχεται τον Τάσο Τρύφωνος στο σπίτι του για ένα special «ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ» και μια εξομολογητική συνέντευξη στην οποία μιλάει για όλους και για όλα!

Οι σχέσεις και η διαμάχη με την οικογένειά του, ο ακούσιος εγκλεισμός στο Δρομοκαΐτειο, η καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση, γιατί κατήγγειλε ότι τον εκβιάζουν, ποιες δηλώσεις συναδέλφων του τον έχουν δυσαρεστήσει, η σχέση του με τη θρησκεία, το «THE VOICE OF GREECE», η μοναξιά και η αγάπη του κόσμου.

Το πιο πολυσυζητημένο πρόσωπο των δύο τελευταίων ετών κι ένας από τους πιο επιτυχημένους και δημοφιλείς καλλιτέχνες τα τελευταία 30 χρόνια, έρχεται σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί.

Πηγή: skai.gr

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