Η Ειρήνη Καζάκη είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα που δεν τη γνωρίσαμε τώρα. Η παίκτρια είχε κάνει το πέρασμά της και από το MSR, αφήνοντας το στίγμα της ανεξίτηλο. Για τον λόγο αυτό θεωρούσε ότι δεν θα χρειαζόταν συστάσεις μπαίνοντας στο Tempting Fortune. Η Σταυρούλα όμως απ' ότι φαίνεται την έβλεπε για πρώτη φορά, και το γεγονός ότι της ζήτησε να της πει το όνομά της, της έκανε κακή εντύπωση.

Μπορεί να μην έδειξε ξεκάθαρα την ενόχλησή της, ωστόσο με την πρώτη ευκαιρία φρόντισε να πληρώσει την παίκτρια "με το ίδιο νόμισμα". Μετά από ερώτηση του παρουσιαστή, η Ειρήνη Καζάκη στράφηκε προς την Σταυρούλα ρωτώντας της αυτή τη φορά εκείνη πώς την λένε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.