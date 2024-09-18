Αλέξης Παπαδημητρίου: Έφυγε από τη ζωή ο συνθέτης των μεγάλων επιτυχιών

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 80 ετών άφησε ο σπουδαίος συνθέτης, Αλέξης Παπαδημητρίου. Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση που έγινε στην επίσημη σελίδα του στο Facebook.

Το τελευταίο «αντίο» θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών ενώ επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, να γίνει δωρεά στα παιδικά χωριά SOS.

«Χθες το απόγευμα έφυγε ο αγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας και παππούς. Η κηδεία, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου στις 11.00 στο Α Κοιμητήριο Αθηνών. Θερμή παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων να γίνει δωρεά στα παιδικά χωριά SOS» αναφέρεται στην ανάρτηση για τον Αλέξη Παπαδημητρίου.

Ο Αλέξης Παπαδημητρίου γεννήθηκε το 1944. Είχε γράψει δεκάδες τραγούδια, που έγιναν μεγάλες επιτυχίες.

Η Μαρινέλλα, ο Γιάννης Πουλόπουλος, η Δούκισσα, ο Γιάννης Πάριος, ο Φίλιππος Νικολάου, η Τζένη Βάνου, η Μαντώ, η Άντζελα Δημητρίου είναι κάποιοι από τους καλλιτέχνες που έχουν ερμηνεύσει τα κομμάτια του. Ανάμεσα στις πολύ μεγάλες επιτυχίες του το "Τολμώ", "΄Στο άδειο μου πακέτο" ,"Είσαι παντού και πουθενά" και πολλά πολλά άλλα.

