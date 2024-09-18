Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Survivor: Συγκίνησε η Παρασκευή - «Προσπαθώ να δω τη μαμά μου να χαμογελάει, είναι πολύ δύσκολο ο θάνατος του μπαμπά μου»

Η παίκτρια συγκινημένη αποκάλυψε ότι ο λόγος που βρίσκεται στο παιχνίδι είναι για να στηρίξει με όποιον τρόπο μπορεί τη μητέρα της

Survivor

Σε μια κατάθεση ψυχής προχώρησε η Παρασκευή Κερασιώτη. Η παίκτρια συγκινημένη αποκάλυψε ότι ο λόγος που βρίσκεται στο παιχνίδι είναι για να στηρίξει με όποιον τρόπο μπορεί τη μητέρα της καθώς μετά τον θάνατο του πατέρα της έχει χάσει το χαμόγελό της, όπως η ίδια περιγράφει.

Παράλληλα ανησυχεί και για τον τίτλο της "κλαψιάρας" μέσα στο παιχνίδι. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Survivor
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
66 0 Bookmark