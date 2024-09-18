Σε μια κατάθεση ψυχής προχώρησε η Παρασκευή Κερασιώτη. Η παίκτρια συγκινημένη αποκάλυψε ότι ο λόγος που βρίσκεται στο παιχνίδι είναι για να στηρίξει με όποιον τρόπο μπορεί τη μητέρα της καθώς μετά τον θάνατο του πατέρα της έχει χάσει το χαμόγελό της, όπως η ίδια περιγράφει.

Παράλληλα ανησυχεί και για τον τίτλο της "κλαψιάρας" μέσα στο παιχνίδι.

Πηγή: skai.gr

