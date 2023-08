Taylor Swift: Ανακοίνωσε την ημερομηνία κυκλοφορίας του επαναηχογραφημένου άλμπουμ της «1989»

Η Taylor Swift ανακοίνωσε την ημερομηνία κυκλοφορίας του επόμενου επαναηχογραφημένου άλμπουμ της, λέγοντας στους θαυμαστές της ότι είναι το «αγαπημένο» της μέχρι στιγμής και αποκαλύπτοντας ότι θα υπάρχουν πέντε επιπλέον κομμάτια που δεν μπήκαν στο αρχικό άλμπουμ.

Η 33χρονη τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι το «1989 (Taylor's Version)» θα κυκλοφορήσει στις 27 Οκτωβρίου. Μάλιστα, η ίδια δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το εξώφυλλο του άλμπουμ και έγραψε: «Έκπληξη!!! Το «1989 (Taylor's Version)» είναι καθ' οδόν προς εσάς σύντομα! Το άλμπουμ ‘’1989’’ άλλαξε τη ζωή μου με αμέτρητους τρόπους και με γεμίζει με τόσο ενθουσιασμό να ανακοινώνω ότι η δική μου εκδοχή του θα κυκλοφορήσει στις 27 Οκτωβρίου.

Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, αυτή είναι η πιο αγαπημένη επανεκτέλεση που έχω κάνει ποτέ, επειδή τα πέντε κομμάτια που έχουν προστεθεί είναι τόσο τρελά. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έμειναν ποτέ πίσω. Αλλά όχι για πολύ!».

Το αρχικό άλμπουμ είχε 13 κομμάτια, με την πολυτελή έκδοση να περιέχει 16. Η επανηχογράφηση θα έχει 21 κομμάτια.

Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2014, με επιτυχημένα singles όπως τα «Shake It Off», «Blank Space» και «Bad Blood». Το πέμπτο στούντιο άλμπουμ της, σηματοδότησε την πλήρη μετάβασή της από τραγουδίστρια της κάντρι σε ποπ σταρ και της χάρισε τρία Grammy, συμπεριλαμβανομένου του πολυπόθητου καλύτερου άλμπουμ.

