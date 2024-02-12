Τα νέα βιβλία που αξίζουν μία θέση στην ανανεωμένη βιβλιοθήκη μας για το 2024

Ήδη από τον Ιανουάριο, το εκδοτικό πρόγραμμα του 2024 διαφαίνεται λαμπρό, με τους αγαπημένους μας εκδοτικούς οίκους να μας έχουν “βομβαρδίσει” με ακαταμάχητες αναγνωστικές επιλογές, για όλα τα γούστα.

Όπως είναι λοιπόν φυσικό, οι γνήσιοι βιβλιοφάγοι έχουν αρχίσει να κάνουν τις πρώτες τους λογοτεχνικές αγορές και να εμπλουτίζουν τις TBR λίστες τους για το νέο έτος, ψάχνοντας τα επόμενα βιβλία που θα προσθέσουν. Γι’ αυτό κι εμείς ζητήσαμε τη βοήθεια 3 ακόμη αγαπημένων εκδοτικών οίκων, ώστε να ανακαλύψουμε ποια από τα βιβλία που βλέπουμε πλέον στα ράφια των βιβλιοπωλείων, αξίζουν την προσοχή μας – άλλωστε δε θα μπορούσαν όλες οι νέες μας επιλογές να “στριμωχτούν” στο πρώτο μέρος του αφιερώματος!

Εκδόσεις Ψυχογιός

Ο Ελβετός – Μαρία Τζιρίτα

Διαβάστε τη συνέχεια στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.