MY STYLE ROCKS, με την Κατερίνα Καραβάτου

Η εβδομάδα ξεκινάει με το πρώτο Gala του νέου κύκλου στο My Style Rocks! Το θέμα είναι άκρως ερωτικό αφού οι διαγωνιζόμενες θα πρέπει να φέρουν outfits που θα αποτελούν πρόταση για την ημέρα των ερωτευμένων.

Φυσικά το κόκκινο και το μαύρο ως χρώματα κυριαρχούν θα γίνει το ίδιο και με την αγάπη στο πλατό ή θα επικρατήσουν οι εντάσεις;

Ο Στέλιος Κουδουνάρης, η Έβελυν Καζαντζόγλου και ο Λάκης Γαβαλάς περιμένουν να δουν τις προτάσεις που έχουν να κάνουν οι διαγωνιζόμενες στις τηλεθεάτριες για αυτή την ιδιαίτερη μέρα.

Ποια διαγωνιζόμενη αντέγραψε ακριβώς το look που πρότεινε ένας σχεδιαστής; Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε έμπνευση και αντιγραφή; Οι ανταποδοτικοί βαθμοί συνεχίζονται ενώ η πρώτη αποχώρηση είναι γεγονός! Ποια μεγάλη ανατροπή θα φέρει το φινάλε του επεισοδίου;

Δείτε το τρέιλερ:

MY STYLΕ ROCKS!

Καθημερινά στις 16.15, στον ΣΚΑΪ

